La madre de Santiago, Annette Santiago de 53 años, y Albert Guzmán de 25 años, un pasajero que iba en el auto de Louis Santiago, fueron acusados ​​de profanar restos humanos, obstaculizar la aprehensión y conspiración para obstaculizar la aprehensión y alterar la evidencia física, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Un oficial de policía de Newark atropelló y mató a una enfermero con su automóvil y luego condujo con el cuerpo del hombre a la casa de su madre en busca de un consejo antes de regresar al lugar con el cuerpo, dijeron las autoridades el miércoles a través de un comunicado , informó The New York Post.

Así que el anhelo de muchas personas de ver ‘resucitado’ a un familias que ya fue declarado muerto, se le cumplió a estas personas cuando acudieron a identificar el cadáver, sin embargo, al principio el hecho no fue nada agradable, ya que se aterrorizaron y no daban crédito a lo que veían, hasta que los agentes que los acompañaban, también se dieron cuenta que no era un sueño, entonces fue cuando se pidieron explicaciones a las autoridades forenses.

A su vez, el jefe del hospital, el Dr. Shiv Singh, dijo que “el oficial médico de emergencia había visto al paciente a las 3 a.m. y no había latidos del corazón. Había examinado al hombre varias veces. “A partir de entonces fue declarado muerto pero, por la mañana, un equipo policial y su familia lo encontraron con vida. Se ha ordenado una sonda. Nuestra prioridad ahora es salvar su vida ”, agregó Singh.

¿QUÉ HIZO LA FAMILIA?

“Tuvimos una reunión familiar con el hospital porque mi madre no se estaba despertando. No importaba lo que hicieran, no podían hacer que se despertara”, dijo Lerman. “Dijeron que sus pulmones estaban completamente destruidos. Hay un daño irreversible, simplemente no va a suceder”. “Literalmente dejé caer el teléfono. Yo estaba como, ¿qué? Quiero decir, porque se suponía que íbamos a interrumpir el soporte vital ese día”, declaró Andrew a la cadena WMTW. Lerman dijo que su madre aún no está fuera de peligro, pero señaló que puede respirar por sí misma con algo de oxígeno

Tras lo vivido, informó que su madre se pondrá las dosis de la vacuna contra el coronavirus. “Creo que lo correcto es vacunarse, así que si uno de los miembros de nuestra familia se lo vuelve a poner no será tan malo”, adelantó Andrew, de acuerdo con la agencia de noticias El Universal. Andrew agregó que su madre es religiosa y también lo son muchos de sus amigos que han estado rezando por ella. “No soy tan religioso, pero estoy empezando a creer que hay algo que la ayudó. No sé”, comentó Andrew. “Ella es un milagro”, aseguró. Archivado como: policía atropella enfermero.