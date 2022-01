Benito sigue presente en Vecinos: Recibirá un homenaje

Lalo España y toda la producción del programa “Vecinos” están preparando un homenaje muy especial tras la muerte de Octavio Ocaña, quien interpretaba a “Benito Rivers”. El equipo ya está grabando la temporada 12 y 13, que estrenarán el siguiente año, y en donde el alma del joven, que falleció a finales de octubre, seguirá presente. “Es una sorpresa, pero será un homenaje muy bello, Elías Solorio y la producción buscó que esté presente la imagen de nuestro querido Octavio, no te puedo develar de qué manera se las ingeniaron el grupo de escritores, ya verán muchas sorpresas muy lindas, que ni te imaginas, seguirá su imagen.

“Me costó mucho trabajo (hablar con su familia), me esperé varios días, cuando hablé con ellos nos quebramos, fue una explosión de emociones de tantos recuerdos bonitos”, dijo. Por otra parte, el humorista está desesperado porque no encuentra la forma de participar en el casting internacional para interpretar a “Chespirito” en la serie que se preparará.

“Yo lancé mi video desde hace un año, tengo entendido que le gusto a Roberto Gómez Fernández, pero yo quiero que me inviten formalmente al casting, es a nivel internacional, pero ahora sí que he recibido puras respuestas de algoritmos, lo envío y me vuelve a salir la misma respuesta, estoy hasta el gorro, no sé qué hacer.”Créeme que me preparé seis meses o más, de leer su autobiografía, me chuté reportajes, programas especiales, analizar su psicología, platicar con sus compañeros de trabajo, tengo muchas ganas de hacer el casting, quisiera recibir una respuesta humana, no de una máquina”, agregó, informó Agencia Reforma