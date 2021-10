Defienden a los policías

La Orden Fraternal de Dayton de Police Lodge 44 defendió a los oficiales, diciendo que “siguieron la ley, su capacitación y las políticas y procedimientos departamentales”, informó el periódico.

“A veces, el arresto de personas que no cumplen no es bonito, pero es una parte necesaria de la aplicación de la ley para mantener la seguridad pública, que es una de las ideologías fundamentales de nuestra sociedad”, dijo el presidente Jerome Dix en un comunicado, informó The Associated Press. Archivado como: policía agrede a parapléjico.