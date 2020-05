La celda del policía acusado de asesinar al afroamericano George Floyd es, supuestamente, inspeccionada cada 15 minutos para evitar un posible suicidio del detenido.

El oficial de policía Derek Chauvin está presuntamente bajo ‘vigilancia suicida’ y está siendo revisado en su celda durante todo el día, reseñó Daily Mail este domingo.

TMZ informó el sábado que Derek Chauvin, de 44 años, tiene una cámara enfocada en él todo el día y los policías revisan en persona su celda cada 15 minutos.

El reporte mencionó que Chauvin, quien fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario el viernes, está bajo vigilancia constante y aislado en la cárcel del condado de Ramsey en St. Paul, Minnesota.

El ahora expolicía permanece en una sola celda ubicada en una parte de las instalaciones reservadas para casos de alto perfil.

