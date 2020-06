Policía de Kentucky mata a hombre en medio de disparos

Policía de Kentucky mató a tiros a un hombre luego de recibir disparos de un grupo de manifestantes

El suceso ocurrió en Louisville a las 12:15 de la madrugada

El gobernador de Kentucky ordenó a la policía estatal que investigara el homicidio

Policías y efectivos de la Guardia Nacional que imponían un toque de queda en Kentucky mataron a tiros a un hombre al ser víctimas de disparos desde una gran concentración de personas, informaron las autoridades.

El suceso ocurrió en Louisville a eso de las 12:15 a.m., informó el jefe policial de esa ciudad Steve Conrad, reseñó The Associated Press.

El jefe de policía de la ciudad, Steve Conrad confirmó que el tiroteo ocurrió a las afueras de un mercado de alimentos en West Broadway, donde la policía y la Guardia Nacional habían sido llamados para separar a un gran grupo de personas reunidas violando el toque de queda.

Del grupo salió un disparo y los agentes respondieron al fuego, indicó el jefe policial. No queda claro si la persona abatida es la misma que disparó contra los agentes, añadió e indicó que “varias “personas de interés” estaban siendo entrevistadas.

BREAKING: Police officer in Louisville, Kentucky fires rubber bullets at journalist on live TV pic.twitter.com/wsc75HUsRR — BNO News (@BNONews) May 30, 2020

Los medios de comunicación mostraron videos tomados por alguien en un automóvil estacionado en una estación de servicio. El testigo grabó el sonido de las balas disparadas cuando grupos de policías y soldados de la guardia nacional se agacharon detrás de los automóviles.

“Han sido cuatro días muy difíciles para nuestra ciudad. Nuestros oficiales están trabajando muy duro para mantener a las personas seguras”, dijo Conrad.

“Mientras lo hacíamos, los oficiales fueron atacados y les dispararon. Creo que está muy, muy claro que muchas personas no confían en la policía. Ese es un problema en el que tendremos que trabajar y resolver durante mucho tiempo”.

El gobernador Andy Beshear ordenó a la policía estatal de Kentucky que investigara de manera independiente la muerte del hombre que hasta el momento no ha sido identificado.

Statement from Governor Andy Beshear: pic.twitter.com/MyHxcE3Ntn — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) June 1, 2020

La semana pasada, antes de que se movilizara la Guardia Nacional de Kentucky, siete personas resultaron heridas cuando estallaron disparos durante una protesta en el centro de Louisville.

La policía dijo que ninguno de los siete, que se están recuperando, fueron baleados por la policía. Hasta el momento no han anunciado arrestos.

Los manifestantes han estado exigiendo justicia para Breonna Taylor, quien fue asesinada en su casa en Louisville. La mujer de 26 años recibió ocho disparos de detectives de narcóticos que derribaron la puerta de su casa. No se encontraron drogas en el hogar.

Más de dos meses después de su muerte, el alcalde de Louisville, Greg Fischer, anunció la semana pasada que la policía está suspendiendo el uso de estas órdenes de allanamiento.

Los agentes dispararon en las afueras de un comercio en la calle West Broadway, donde habían sido llamados a dispersar a un grupo de personas que se habían aglomerado violando el toque de queda https://t.co/fM2yLtfalD — El Universal (@El_Universal_Mx) June 1, 2020

Docenas arrestados durante las protestas en Louisville

Una tercera noche de protestas en Louisville provocada por el tiroteo policial de Breonna Taylor resultó en 37 arrestos, dijo el domingo un funcionario de la ciudad, reseñó The Associated Press.

La jefa de seguridad pública, Amy Hess, dijo en una conferencia de prensa que las autoridades aún no conocían las ciudades de origen de los arrestados. Hess dijo que un total de 10 personas fueron arrestadas durante las protestas el jueves y viernes.

El alcalde Greg Fischer agregó que cinco policías de Louisville fueron asesinados a tiros el sábado por la noche. Ninguno fue alcanzado, pero tres oficiales estaban en un automóvil que fue alcanzado por al menos una bala, dijo.