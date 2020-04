Point Roberts, un pequeño pueblo ubicado en el estado de Washington, es considerado el “lugar más seguro” de Estados Unidos ya que hasta el momento no ha reportado ningún caso de coronavirus, reseñó The Daily Mail.

La ciudad cuenta con 1.314 residentes de acuerdo al censo del 2010, la ciudad fue separada del resto de EE. UU. por Canadá, es por ello que para ingresar a Point Roberts sólo es posible a través de este país.

