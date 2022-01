Si odiaste por completo leer poesía ( o peor, tener que escribirla) cuando estabas en la escuela, entonces probablemente tengas un mal sabor de boca con respecto a la expresión artística con las palabras. El mundo de pentámetros yámbicos, haikus y sonetos no es para todos, pero sin importar si te gusta lo poesía o no, es hora de abrir tu mente y descubrir cómo es que la poesía puede cambiar tu actitud hacia tu vida. Las palabras pueden tocarte en un nivel emocional, puede hacerte reflexionar, hacerte preguntas, hacerte llorar, sonreír e inspirarte a hacer una mejor y feliz persona.

Solo pregunta a Kim Rosen, MFA, guía espiritual, terapista, y autora de Saved by a Poem: The Transformative Power of Words. Ella estaba sufriendo depresión, al grado de ser suicida, cuando la poesía la salvó. Ella experimentó un nuevo nivel de sanación y felicidad cuando ella le abrió su corazón a un poema que amó. Hacer ese trabajo y ” hablarlo en voz alta causó una profunda integración en cada aspecto de mí— físico, emocional, mental y espiritual. Sentí una integridad que no había experimentado antes. Me sentí como si estuviese volando. Estaba diciendo la verdad, y la verdad me estaba liberando” explica. La sensación de libertad (libertad de sentirte emocional, ser honesta, ser abierta…) es sólo una de las múltiples maneras en que la poesía puede cambiar tu vida. Aquí hay 9 razones más por las que deberías leer poesía ahora mismo.