Poema de una hispana en contra de la crisis migratoria conmueve las redes sociales.

El video publicado en Facebook ha sido compartido más de 200 mil veces.

“El mexicano no raja, el viene aquí a trabajar, él no viene a tirar bombas, el no viene aquí a matar”, dice el poema.

Anciana latina fue entrevistada en la ciudad de Los Ángeles y aprovechó la oportunidad para expresar lo que piensa acerca de las recientes y radicales acciones en contra de los migrantes en Estados Unidos a través de un conmovedor poema a la libertad de su autoría.

“Porque yo soy mexicana dicen que soy ilegal pero si tu lees la historia esta es mi tierra natal. Tú gringo americano, tú sí que eres ilegal. Porque yo soy mexicana aquí me voy a quedar y aunque tú pongas la barda yo me la voy a brincar, por arriba o por abajo, ni cuenta te vas a dar” dice el comienzo de la emotiva poesía de la señora hispana, quien solo se dio a conocer como Celia.

El video publicado en Facebook que hasta los momentos ha sido compartido más de 200 mil veces, ha generado decenas de comentarios por parte de los usuarios de la red social, donde señalan que la anciana hispana merece protección y amor por parte toda la comunidad.

“El mexicano no raja, el viene aquí a trabajar, él no viene a tirar bombas, el no viene aquí a matar. Él viene a rajarse el lomo en el campo y en la ciudad” narra la señora a propósito de la creciente crisis migratoria que ha afectado principalmente a los mexicanos y que han sido acusados de ser criminales.

Estados Unidos ha detenido a más de 100 mil migrantes indocumentados por mes desde marzo de este año, cifras no vistas desde 2007.

Celia expresa en su poema que los mexicanos tienen tanto derecho como los ciudadanos estadounidenses a hacer vida en el territorio americano y sentencia que “si la migra me agarra yo me vuelvo a regresar. Y aunque los gringos no quieran,aquí me van a enterrar”.