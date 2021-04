La ahora viuda del actor descartó que se haya tratado de COVID-19 la causa de la muerte: “También dijeron que era COVID, no tampoco, se complicaron con una afección cardíaca que él ya tenía y con otros órganos y él estaba muy consciente, sabía que no tenía 20 años y estaba preparado”, dijo Haunani Ruiz sin imaginar lo que venía…

Mientras tanto, Paola, hija menor del actor añadió un proyecto que no pudo concluir: “Fue a Roma, tuvo la oportunidad de estar en el Vaticano, salió el piloto pero lamentablemente no se alcanzó a filmar toda la serie…”, expresó tranquila en pleno funeral.

Ante rumores actor mandaba un mensaje

En Twitter, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter. “Con profunda tristeza despedimos el día de hoy al primer actor: el Maestro Patricio Castillo (1940-2021), figura trascendental del teatro, el cine, la radio y la televisión en nuestro país”.

El actor estaba hospitalizado desde el pasado 12 de abril por una afección pulmonar, como lo confirmó la pareja del actor Haunani Ruíz al programa Hoy, y no a causa del coronavirus, como se había especulado. “Tuvo una baja de saturación y todo mundo corriendo de: ‘Covid, covid’. Gracias a Dios no fue así, este es un hospital no covid, no es covid”, dijo en la entrevista.