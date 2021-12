En pleno cumpleaños, a Ricky Martin le llueven críticas

Aparece con su hija y afirman que “la niña crecerá con un gran vacío”

La polémica de Ricky Martin con su rostro Re “¡Están pervirtiendo a esa niña!” Vaya situación que se comenzó a generar en redes sociales después de que en pleno cumpleaños 50 del cantante puertorriqueño, Ricky Martin, los usuarios los comenzaran a atacar tras presentar por primera vez a su hija, la pequeña que el intérprete y su esposo adoptaron. Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, Ricky Martin siempre fue uno de los hombres más codiciados de la industria, y es que debido a su galanura y belleza, logró conquistar a grandes del espectáculo, sin embargo, para sorpresa de muchos, años después el puertorriqueño confesaría sus verdaderas preferencias sexuales. El cumpleaños de Ricky Martin y su hija Tras esto, Ricky Martin continuó su vida como siempre, y como todo ser humano con derecho de amar, se dio la oportunidad de conocer al que sería “el gran amor de su vida”, casándose con el pintor sirio-sueco, Jwan Yosef, con quien adoptó a dos pequeños; a su hijo Renn Martin- Yosef y su hija Lucía Martin- Yosef. Cabe destacar que es incluso con su pequeña Lucia con quien Ricky Martin comparte su día de cumpleaños, y su manera de gritarlo a los 4 vientos fue compartiendo una tierna publicación con imágenes y videos de ambos, y a pesar de que no parecía tener nada malo a simple vista, seguidores no dudaron en atacar a la pareja, en especial al cantante.

Por motivo de su cumpleaños, Ricky Martin le deja un tierno mensaje a su hija Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió un bello álbum a lado de su hija Lucía, en donde ambos aparecían disfrutando de las olas del mar y del bello panorama que estaba en frente de ellos, además de también compartir un video en donde suRicky Martin pequeña de tres años corría a sus brazos y él la abrazaba tiernamente. Al pie de imagen, Ricky Martin dejó un tierno mensaje para su hija Lucía Martin- Yosef, en donde destacó lo mucho que la amaba y lo feliz que estaba por su llegada a sus vidas, confesando que la pequeña era la “jefa de su hogar”. ¿Quieres saber que dijo? Continúa leyendo la nota.

“La luz de mi vida”; Ricly Martin y su hija están de cumpleaños En las imágenes, Ricky Martin, quien también estaba celebrando su cumpleaños número 50, reveló que su hija Lucía también estaba de celebración: “Esta niña cumple años el mismo día que yo. El 24 de diciembre. Lucía Martin- Yosef, la luz de mis ojos, mi inspiración, mi motivación. Eres la jefa de la casa y nos encanta que así sea. Te amo con todo mi ser. Felicidades, hija mía”. A pesar de que las imágenes no tenían nada de malo a simple vista, y el tierno mensaje que Ricky le dejó a su pequeña hizo enternecer a todos, algunos seguidores de redes sociales no parecían estar de acuerdo con ello, y mediante los comentarios no dudaron en dejar rudos mensajes para el cantante de ‘Livin’ la vida loca’.

“La están pervirtiendo”; Atacan a Ricky Martin y a su hija en pleno cumpleaños Y es que todo comenzó cuando la cuenta de Instagram del programa ‘Hoy Día’, también compartió esta noticia del cumpleaños de Ricky Martin y su hija, fue ahí en donde los seguidores de este programa no dudaron en argumentar que “nada de eso era natural”, comenzando a atacar al cantante: “Ay no Dios mío, pobre criatura”, “Dios mío, que locura, a esa niña la están pervirtiendo sexualmente”, “Ay no, que horror”, “Pobre niña, va a crecer con montón de confusiones y vacíos”, “Por eso ¿Quién es el papá y quien es la mamá?”, “Pobre niña”, “Ella es la mamá, él recibe jajajajajaj”.

“A esa niña no le falta nada”; seguidores no dudan en defender a Ricky Martin en pleno cumpleaños Por otro lado, algunos destacaron que a la hija de Ricky Martin no le faltaba nada, al contrario, recibía todo el amor que un niño merece: “Que ignorantes, lo importante es que la niña está creciendo en una familia con mucho amor, mucho mejor que niños que crecen con madre y padre, lo más importante es el amor de familia, y algunos carecen de eso”. “Esa niña que va a tener de pobre”, “Yo ya quisiera tener esos lujos”, “Hermosa tu hija, y feliz cumpleaños para los dos”, “Feliz cumpleaños Ricky, bendiciones, que sigan tus triunfos y disfruta a lo máximo de tus hijos”, “Felicidades en tu cumpleaños y tu hermosa princesa, bendiciones esta navidad”, fueron otro de los mensajes de cumpleaños que recibió él y su hija. LA PUBLICACIÓN AQUÍ

Sale a dar la cara tras rumores de operación Mucho antes de que Ricky Martin compartiera que estaba de cumpleaños con su hija Lucía, el cantante estuvo envuelto en otra polémica, luego de que muchos afirmaran que se había operado la cara, provocando que rápidamente el intérprete saliera a desmentir este hecho, afirmando que había sido a causa de una reacción alérgica. Todo esto se armó después de que el ex integrante de la banda Menudo, sorprendió en redes sociales al aparecer con un sorprendente cambio en su rostro. Y es que todo comenzó cuando el cantante apareció en una entrevista luciendo un rostro bastante deteriorado y bronceado, algo que provocó un sin fin de especulaciones.

¿Se le deformó la cara a Ricky Martin? Durante una entrevista que tuvo Ricky Martin a lado del cantante español, Enrique Iglesias, se pudo observar al puertorriqueño con un rostro un poco deforme e hinchado, el cual hizo parecer que se había sometido a varias cirugías estéticas, tales como botox en los labios como arreglos en los pómulos. Tras esta ola de especulaciones, en donde miles de seguidores ya afirmaban que el cantante se había sometido a varias operaciones estéticas, Ricky Martin salió en su defensa e informó que no se trataba de ninguna operación ni mucho menos, sino que más bien fue porque había tenido una reacción alérgica ante una crema dermatológica.

Da la cara tras rumores A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante puertorriqueño, Ricky Martin salió en su defensa ante estas especulaciones, y aclaró de una vez por todas qué le había pasado en su rostro, acallando todo posible rumor sobre cirugías: “Hola hola familia como están, mira que estoy aquí porque creo que todos ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara”. Ante esto, el cantante informó que no le había pasado nada, y que si tuviera Botox él mismo lo contaría sin temor alguno: “Yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro, tengo líneas… Botox, si me pongo Botox se los hubiera dicho, porque yo no tengo nada que esconder”, comentó.

“Fue una reacción alérgica” Posteriormente a estas declaraciones, Ricky Martin contó la razón por la cual su rostro estaba así en aquella entrevista, afirmando que había sido por una reacción alérgica y no por cirugías: “Pero ese día, el día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que de ahí vino la reacción rara en mi piel”. “Pero nada, simplemente me inflamé, pero fuera de eso fue un día normal, eso sí, no quise cancelar la entrevista por la inflamación, lo hubiese hecho para que no estuviera yo después haciendo este video, pero está todo bien, insisto, mi vida esta normal, y estoy muy saludable, los conciertos están super y seguiremos trabajando, pero mira, no hay nada de cirugías ni nada”, finalizó.

“Ahora explícalo sin filtro” Ante estas declaraciones, en donde Ricky Martin confirmó que no se había hecho ninguna operación estética en su rostro ni mucho menos, la cuenta de Instagram del programa Suelta la sopa logró rescatar este video, y posteriormente compartirlo en sus redes sociales, en donde algunos seguidores no estuvieron tan de acuerdo con estas declaraciones, ya que comentaban que el cantante estaba usando ahora filtros: “Ahora explícalo sin filtro papito”, “Wow, entonces quería sus 5 minutos de fama”, “¡Si tiene botox en los labios de arriba! Esta bien! Pero para mi eso convierte a la gente en monstrous JAJAJA”, “Pero no es necesario que hagas esos gestos JAJAJ”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la publicación en ese entonces. Algunas imagenes pertenecen a este video.