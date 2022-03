Se ha revelado otra confrontación entre Will Smith y Chris Rock.

El comediante desprestigió el trabajo del actor en otra entrega de los premios Oscar.

Jada Pinkett-Smith quiere ‘boicotear’ la premiación. El pleito de Will Smith y Chris Rock comenzó hace seis años: Tremendo drama se armó el domingo cuando el actor Will Smith golpeó en la cara a Chris Rock después de que el comediante hiciera una broma sobre la apariencia de la esposa de Will, Jada Pinkett-Smith, en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2022. El golpe recibido por Rock hizo que los internautas rescataran un momento dónde el comediante ya había hecho comentarios sobre la familia Smith y desmeritaba el trabajo de Will, Todo parece indicar que Jada y su esposo solo estaban esperando una oportunidad para ‘vengarse’ de Chris Rock. El pleito de Will Smith y Chris Rock comenzó hace seis años: Will golpeó a Chris El actor y comediante Chris Rock se presentó la noche del domingo 27 de marzo como uno de los presentadores de los Premios Oscar 2022, pues fue el encargado de anunciar la categoría de Mejor Documental, fue ahí cuando decidió hacer una broma de mal gusto sobre Jada Pinkett-Smith, la esposa de Will, quien asistió con la cabeza rapada, así que su esposo lo puso en su lugar. De acuerdo a información de ‘El Universal’, el actor Will Smith no lo pensó dos veces, se puso de pie para dirigirse hacía el presentador y le plantó una fuerte bofetada, el cual, al principio parecía que era parte del show de la premiación, pero el actor también productor comenzó a gritarle al comediante que no se metiera con su esposa, comenzando con un gran drama.

El pleito de Will Smith y Chris Rock comenzó hace seis años: La enfermedad de Jada De acuerdo con información de ‘El Periódico’, Jada Pinkett-Smith, esposa del actor, sufre de un trastorno autoinmune de alopecia y es por eso que la también actriz ha estado perdiendo el cabello. En la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, Jada asistió con la cabeza rapada. Chris Rock, antes de presentar al ganador de Mejor Documental, decidió bromear un poco con el público e hizo la comparación de la esposa de Will Smith con el personaje de Demi Moore en la película G.I. Jane, donde la actriz se tuvo que rapar para interpretar a la Teniente O`Neil.

El pleito de Will Smith y Chris Rock comenzó hace seis años: Chris Rock fue el anfitrión de los Premios Oscar 2016 Seis años atrás, ambos actores habían sido parte de otro drama, pues en la ceremonia de los Premios Oscar 2016, el comediante Chris Rock fue el encargado de ser anfitrión en ese año y como de costumbre, éste bromeo un poco sobre los asistentes. Will Smith no se encontraba ese año entre el público pero también se burlo de él. En ese año La Academia entró en controversia al ser cuestionada por la preferencia que parecía tenia por los actores blancos ya que ningún afrodescendiente se encontraba entre los interpretes nominados esa noche, de acuerdo con Rock and Pop, Jada Pinkett-Smith fue parte de la comunidad que acusó a la asociación.

Jada Pinkett-Smith se enoja porque le faltaron el respeto a su esposo. Chris Rock dijo en 2016 en su monólogo de apertura de los Premios Oscar, que Pinkett-Smith estaba molesta con la ceremonia por no darle reconocimiento a su esposo: “Jada está enojada de que su hombre, Will, no fuera nominado por Concussion. Lo entiendo. Pero tampoco es justo que a Will le hayan pagado $20 millones por Wild Wild West” El comediante y actor dijo eso ya que la película mencionada es considerada una de las peores en las que Will Smith ha trabajado y aún así recibió una grandísima suma. Esto fue el primer drama en el que ambos se veían envueltos en en una entrega de premios. VER VIDEO DEL MONÓLOGO DE CHRIS ROCK

Jada quiso ‘boicotear’ la premiación de 2016 En esa noche, Chris Rock continua bromeando sobre que Pinkett-Smith había criticado a La Academia por sus acciones cuestionables al no nominar afrodescendientes: “Jada dice que no vendrá. Como forma de protesta. Jada boicoteando los Oscar es como si yo boicoteara la ropa interior de Rihanna. No me invitaron”, bromeó Rock. Jada fue las personas que cuestionaron la lista de nominados en los Premios Oscar 2016, provocando que el anfitrión de ese año (Chris Rock) la tomara como blanco de burla por defender a su esposo y decir que merecía una nominación ese año, ¿Será que Will Smith se vengó de Rock en la entrega más reciente?

Reviven el primer enfrentamiento de Will Smith y Chris Rock El video del monólogo de apertura de Chris Rock le entrega de los Premios Oscar 2016, que se encuentra en el canal oficial de La Academia, dónde se burla de Will Smith y su esposa Jada Pinkett-Smith, se ha viralizado en las ultimas horas, pues los internautas recordaron el primer enfrentamiento de los actores. Parece que el drama que Smith y Rock han protagonizado este fin de semana, estará lejos de terminar pronto, pues muchos aseguran que La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas tomará la decisión de retirarle el premio a Will por la forma tan violenta de defender a su esposa.

Aseguran que Will Smith ya le “traía ganas” a Chris Rock En el video del monologo de Rock, se encuentran comentarios que bromean sobre que Will Smith lo golpeó como una forma de venganza hacia el comediante por lo que dijo de el años atrás: “Parece que Will ha estado albergando sentimientos de venganza por un tiempo.” “Will y Jada han estado esperando que Chris diga una cosa más sobre ellos durante 6 años”, escribió un usuario, “Bueno, Will actualmente solo le da una bofetada a todos para que regresen al viejo monólogo de Chris Rock.”, “Chris necesitaba relajarse en 2016 y 2022”, este ultimo es sobre que Rock debería de dejar los chismes de humor pesado.