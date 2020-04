Este viernes reabren algunas playas al norte de Florida, cerradas por la emergencia del coronavirus.

El alcalde de la ciudad de Jacksonville hizo el anuncio a través de un vídeo en sus redes sociales.

El gobernador Ron DeSantis anunción nuevos lugares para la prueba rápida sin necesidad de cita previa.

Algunas playas del norte de la Florida se están abriendo a partir de este viernes, convirtiéndose en una de las primeras en reabrir en el estado ya que las preocupaciones por el coronavirus obligaron a los visitantes a irse a la playa.

📢 Reminder 📢 When Duval County beaches & parks open today from 5pm to 8pm it is for exercise only – No chairs, coolers, sunbathing, or towels/blankets laid out to sit on. Thank you for continuing to practice social distancing, for more information: https://t.co/TmkOmWZOqk pic.twitter.com/0mZLiMBoc9 — City of Jacksonville (COJ) (@CityofJax) April 17, 2020

El alcalde Lenny Curry dijo que las playas del condado de Duval están reabriendo hoy por la tarde con horarios restringidos, y que solo se pueden usar para caminar, andar en bicicleta, caminar, pescar, correr, nadar, cuidar mascotas y practicar surf.

Las playas estarán abiertas entre las 6 a.m. y las 11 a.m. y las 5 p.m. a las 8 p.m., dijo Curry en un video publicado en las redes sociales. Se prohíben las reuniones de 50 o más personas y las personas aún deben practicar el distanciamiento social.

Beaches and parks in Duval County will reopen Friday, April 17 at 5 p.m. with certain restrictions. Beaches will only be open from 6am to 11am and 5pm to 8pm Please watch the video for additional details and follow this link for the press release. https://t.co/TmkOmXhphS pic.twitter.com/206hiEbRyZ — City of Jacksonville (COJ) (@CityofJax) April 16, 2020

“Amigos, este podría ser el comienzo del camino de regreso a la vida normal, pero por favor respeten y sigan estas limitaciones”, dijo Curry. “Volveremos a la vida tal como la conocemos, pero debemos ser pacientes”.

Funcionarios de Florida fueron criticados por dejar las playas abiertas durante las vacaciones de primavera el mes pasado. La mayoría de los condados cerraron sus playas en respuesta o las mantuvieron abiertas en condiciones muy restrictivas.

Beaches, parks to reopen in Jacksonville, Florida on Friday https://t.co/gE89L8Puol pic.twitter.com/Cpc7MTg4aj — The Hill (@thehill) April 17, 2020

Florida abre dos sitios de prueba sin cita previa en lugares desatendidos

Florida abrirá dos sitios de prueba de coronavirus sin cita previa en el área de Fort Lauderdale para garantizar que las personas que no pueden llegar a los lugares de tránsito tengan una forma de ser revisados, dijo este el gobernador Ron DeSantis.

Los dos sitios se encuentran en comunidades predominantemente afroamericanas en el condado de Broward, que ha sido uno de los lugares más afectados por el virus. Muchas personas en esas áreas dependen del transporte público u otros medios para desplazarse y tienen dificultades para llegar a un sitio de pruebas de manejo.

I asked DeSantis about the private test backlog. He said it was a “fake narrative” and that the state doesn’t have the data about how many people are being tested at private labs. Couldn’t they ask for it?https://t.co/6Kjy8jbF0S — Samantha J. Gross (@samanthajgross) April 17, 2020

“Nadie tiene que probar. Pero permite que esto sea llevado a comunidades que pueden haber sido desatendidas ”, dijo DeSantis, un republicano, afuera de las oficinas de Urban League en Fort Lauderdale, Florida.