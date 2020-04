El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenará el cierre de todas las playas y parques estatales a partir del viernes 1 de mayo, luego de que la gente llenó la costa durante un sofocante fin de semana a pesar de su orden de distanciamiento social para frenar la propagación del COVID-19, según un informe enviado a jefes de policía de toda la región, reseñó The Associated Press.

El presidente de la Asociación de Jefes de Policía de California, Eric Núñez, dijo que el documento fue enviado a los miembros del grupo el miércoles en la noche para darles tiempo a organizarse antes del anuncio oficial previsto para el jueves.

La oficina del gobernador no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones.

Aunque la mayoría de los parques estatales y muchas playas, sendas y parques municipales llevan semanas cerrados, la orden de Newsom recibirá seguramente el rechazo de las localidades que alegan que pueden proporcionar, con seguridad, algo de alivio a los habitantes ávidos de aire fresco.

CA Gov. Newsom to order all beaches closed.

He called last weekend’s crowds “what not to do.”

BUT READ THIS LINE: “Altho lifeguards said most people practiced social distancing.”

What is WRONG with Newsom! People ARE distancing but STILL he locks us up. https://t.co/lD27ZuAfCy

— Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) April 30, 2020