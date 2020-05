Tras una batalla que incluso llegó a los tribunales, tres playas del sur de California podrán abrir nuevamente, aunque con algunas limitaciones para continuar la vigilancia del coronavirus, informó el martes la agencia estatal de Recursos Naturales, reseñó Efe.

El tire y afloje entre el gobierno estatal y las ciudades de Dana Point, Huntington Beach y Seal Beach culminó este martes después de que fueran aprobados los planes de reapertura en las tres ciudades y que incluyen medidas para evitar el hacinamiento y permitir el distanciamiento físico.

What's open and closed this week: Beaches, parks and trails in Southern California https://t.co/TQJdk0ouO2

Las playas se podrán utilizar para caminar y hacer ejercicio, pero no para bañarse, tomar el sol o permanecer acostado en ella. Los aparcamientos de los tramos costeros permanecerán cerrados.

El gobernador, Gavin Newsom, ordenó la semana pasada el cierre de todas las playas del Condado de Orange después de que se registraran multitudes tras la relajación de las medidas a nivel local.

Las imágenes mostraban una típica escena de verano en el sur de California, y que mereció las fuertes críticas del demócrata.

La orden de cierre provocó un enfrentamiento legal entre las ciudades y el gobernador, e incluso la ciudad de Huntington Beach entabló una demanda de emergencia para poder reabrir el fin de semana pasado. El juez Nathan Scott se negó a ver el caso.

La ciudad de Newport Beach aún no ha logrado llegar a un acuerdo con las autoridades estatales para reabrir sus playas.

A partir del próximo viernes, en California podrán abrir sus puertas algunos comercios minoristas, entre ellos tiendas de ropa y artículos deportivos, floristerías, librerías y jugueterías, tal como anunció el lunes Newsom.

La medida no incluye a centros comerciales y oficinas, ni permite que los restaurantes atiendan a comensales dentro de los establecimientos, subrayó Newsom.

Starting FRIDAY lower risk workplaces in Stage 2 such as:

– bookstores

– clothing stores

– florists

– sporting goods

Can begin to re-open with modifications and adaptations like curbside pickup. pic.twitter.com/e5L3AXxzuh

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) May 5, 2020