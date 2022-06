Este jueves, la Reina Isabel II apareció en los festejos de jubileo y sorprendió el buen aspecto que tenía durante el festejo. Utilizando un traje azul tradicional, con un sombrero a juego, se observó a su Alteza Real disfrutar del Trooping The Colour en compañía de sus familiares e inclusive, dar instrucciones al risueño príncipe Louis, de 4 años.

¡VUELVE APARECER ANTE EL PÚBLICO! Tras rumores de enfermedad, este jueves la Reina Isabel apareció en la celebración anual de Troping The Colour, donde se le observó muy sonriente y con un gran cariño hacia sus bisnietos más pequeños. Esta celebración se llevó a cabo para festejar el jubilo de platino de su Alteza Real.

En cuestión de las celebraciones, la Reina Isabel II por primera vez “recibió el saludo” desde el balcón, mientras las filas de soldados británicos pasaban por debajo y hacían honores a su Alteza Real. El Trooping The Colour, es uno de los festejos máximos en donde participa toda la familia real durante la marcha militar. Por lo general, la Reina Isabel II, sus hijos confederados a la milicia y nietos, acompañan a los militares.

Platinum Jubilee: Un momento de festejo en el país

Sus seguidores lucían banderas de la Union Jack, gorros de fiesta o tiaras de plástico. Algunos habían acampado durante la noche con la esperanza de ver a la reina de 96 años, cuyas apariciones son cada vez más raras, y la oportunidad de ver Trooping the Colour, un desfile militar que ha marcado el cumpleaños oficial de cada soberano desde 1760, indicó The Associated Press.

Fue una explosión de alegría en una multitud masiva, una de las primeras grandes reuniones desde que comenzó la pandemia de COVID-19 hace más de dos años, indicó AP. La presencia de la Reina y su revitalizada imagen, ocasionaron la alegría del pueblo británico, quienes no dudaron en entonces “Dios salve a la Reina”, un gesto elemental entre los lugareños. Archivado como: Platinum Jubilee