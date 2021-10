Cocinar comidas deliciosas y balanceadas no tiene que dejarte en la bancarrota, y a veces ideas para cenas baratas son la mejor manera de empezar a ahorrar dinero. Y no es tan difícil como piensas inspirar a tu chef interno. Los platillos deliciosos no tienen que involucrar ingredientes caros. Y te puedes sentir satisfecha al final de la comida; barato no significa ligero. De acuerdo a Leanne Brown, autora del libro de cocina Good and Cheap (Bueno y Barato), es posible “crear comida satisfactoria que no requiere que complementes tus comidas con carbohidratos baratos para eliminar el hambre.” Su meta es “ayudar a las personas a aprender cómo hacer comida buena y moderna que además es barata.” El truco es ser creativa con tu comida y enfocarte en ingredientes que tienen usos múltiples. Para que empieces, aquí hay 10 ideas para cenas baratas y deliciosas que te llenarán y mantendrán tu cartera llena también.

1. Una cena perfecta es pollo rostizado con papas y calabaza butternut

Los ingredientes principales son baratos y todo lo demás probablemente ya lo tienes en tu cocina. El hecho de que tengas que comprar tres cosas y este platillo pueda llenar a una familia de cuatro lo hace barato, delicioso y saludable.