La presentación de Platanito en fiesta de los Beltrán Leyva

Platanito Show vinculado al narcotráfico. “Narran que asistí a una fiesta de “La Barbie”, pero bueno, sí, efectivamente creo que así fue”, reveló Platanito. Sin embargo, aseguró que los artistas no se la pasan preguntando a qué se dedican las personas que los contratan. “Un amigo muy sabio me dijo: ‘cuando vas a la papelería llegas y te preguntan: ¿a qué se dedica o sino no le puedo dar sus copias?’, pues así somos los actores, vamos a donde nos contraten”, añadió el comediante.

Finalmente, sobre Anabel Hernández, Platanito dijo que sabía de ella por ser una gran periodista. Pidió que a la próxima espera que se le mencione en algo más positivo. “No la conozco pero he escuchado de ella que es una gran periodista. Le mando un gran beso y gracias por mencionarme. Haber si luego, me menciona en otras cosas más tranquilas”, concluyó para Milenio.