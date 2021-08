Pero a pesar de eso, no significa que las distintas celebridades no podrán mostrar su cuerpo sin prendas, ya que solamente se bloqueará las representaciones de actos sexuales, pero la desnudez aún será permitida en la plataforma, siempre y cuando los creadores se adhieran a la Política de Uso Aceptable de OnlyFans.

La aplicación OFTV no planea generar ingresos, de hecho es un servició gratuito que no incluye publicidad. En realidad es una herramienta de marketing para los creadores y para la marca. Incluso es parte de su proyecto para dejar de promover la desnudez y la pornografía que tanta fama se ha generado la plataforma.

Era un secreto de la maestra

Un año después de su aparición en OnlyFans, la maestra comenzó a notar cómo su esposo se mostraba celoso por el éxito que había logrado hasta ese momento en la plataforma. Los dos compartían este secreto, le dijo Amy Kupps a Mirror, la maestra que fue despedida de su trabajo.

El divorcio no tardaría en llegar, ya que el esposo de la maestra no pudo soportar las atenciones que le daban a la joven: “Mi esposo no podía soportar que hubiera hombres en línea que me mimaban con regalos mucho más caros que los que me daba él, expresó. Archivado como: OnlyFans prohíbe pornografía