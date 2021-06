CNN informó el lunes que Framotome había escrito al Departamento de Energía de Estados Unidos acusando a las autoridades chinas de aumentar los límites aceptables de radiación fuera de la planta de Taishan, en la provincia de Guangdong, para evitar tener que cerrarla, reseñó The Associated Press.

A pesar de la alarmante notificación de la compañía francesa, la administración de Joe Biden cree que la instalación aún no se encuentra en un “nivel de crisis”. Los funcionarios estadounidenses han considerado que la situación no representa actualmente una amenaza grave para la seguridad de los trabajadores de la planta o del público chino.

Sin embargo, resulta muy inusual que una empresa extranjera trate de buscar ayuda con el gobierno de EEUU mientras su socio estatal chino aún no ha reconocido que existe un problema. Y este escenario podría poner a EE.UU. en una situación complicada si la fuga continúa o se agrava sin ser reparada, según CNN.

Las autoridades chinas en Beijing y Guangdong no respondieron de inmediato a los intentos de buscar comentarios el lunes, un día festivo. La planta emitió un comunicado el domingo en el que decía: “En la actualidad, el seguimiento continuo de los datos ambientales muestra que los indicadores ambientales de la central nuclear de Taishan y sus alrededores son normales”.

“No hay indicios de un incidente radiológico”

No se refirió a ningún problema, y ​​dijo que “todos los indicadores operativos de las dos unidades han cumplido con los requisitos de las normas de seguridad nuclear y las especificaciones técnicas de la central eléctrica”. El organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, la Agencia Internacional de Energía Atómica, dijo a The Associated Press que estaba al tanto de los informes de los medios y estaba en contacto con su contraparte en China.

“En esta etapa, la agencia no tiene indicios de que haya ocurrido un incidente radiológico”, dijo el OIEA con sede en Viena en una respuesta escrita a las preguntas. La agencia dijo que compartiría más información cuando estuviera disponible.