En lo que sería el primer ataque de este tipo, si se confirma, el gobernador de la región rusa de Belgorod acusó a Ucrania de volar helicópteros artillados a través de la frontera el viernes 1 de abril por la mañana y bombardear un depósito de petróleo , informó The Associated Press.

La compañía eléctrica estatal de Ucrania, Energoatom, dijo que la retirada de Chernobyl se produjo después de que los soldados rusos recibieran “dosis significativas” de radiación al cavar trincheras en el bosque en la zona de exclusión alrededor de la planta cerrada. La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que no podía confirmar de forma independiente el reclamo de exposición.

No fue posible verificar de inmediato el reclamo o las imágenes que circulaban en las redes sociales del presunto ataque. Rusia ha informado antes de bombardeos desde Ucrania, incluido un incidente la semana pasada en el que murió un capellán militar, pero no una incursión en su espacio aéreo.

¿Qué pasó con los soldados rusos?



Energoatom no dio detalles sobre el estado de los soldados que dijo que habían quedado expuestos a la radiación ni tampoco reveló el número de afectados. El Kremlin no comentó de momento al respecto y la OIEA indicó que no ha podido confirmar los reportes de que los soldados rusos se expusieron a altas dosis de radiación. El organismo añadió que busca más información sobre este tema.

Las fuerzas rusas tomaron Chernóbil en las primeras etapas de la invasión del 24 de febrero, lo que desató temores de que causarían daños o alteraciones que pudieran esparcir radiación. Los trabajadores de la planta supervisan el almacenamiento seguro de las barras de combustible nuclear gastado y de las ruinas del reactor que explotó en 1986.