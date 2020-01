Un hombre de Maryland se declaró culpable el martes de publicar amenazas en Facebook de que planeaba asesinar a hispanos en Florida y otras partes de Estados Unidos, informa AP.

Eric Lin, de 35 años y originario de Claksburgh, Maryland, reconoció ante una corte federal de Miami que envió comunicaciones amenazantes interestatales entre mayo y agosto del año pasado, según documentos judiciales.

De acuerdo con las pruebas, Lin profirió varias amenazas en Facebook, incluyendo planes para asesinar a una mujer en Florida y “matar a todos los hispanos” en Miami y otros lugares. Lin asimismo señaló que “nada lo parará hasta que usted, su familia, sus amigos, toda la despreciable raza latina sea racialmente exterminada”, dijo la fiscalía federal.

When she printed out the 150-plus pages of messages and went to the FBI, she said she thought they came from an “Eric Lin” who used to come into the Key Biscayne restaurant where she worked. https://t.co/akttLvUX9t

