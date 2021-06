El plan de infraestructura de Joe Biden sufre problemas en el Congreso

Washington, 27 jun (EFE News).- El presidente Joe Biden afronta el reto de salvar una de sus propuestas estrella, el plan de infraestructuras, en peligro por las presiones de demócratas y republicanos que este domingo ahondaron en sus discrepancias. Tras el anuncio de un acuerdo bipartidista el jueves para sacar adelante esa iniciativa por un importe de 1,2 billones de dólares, el entusiasmo se ha ido diluyendo en los últimos días por el descontento de uno y otro lado.

Biden y los demócratas quieren que la propuesta de infraestructuras se vincule a un plan de gasto social, que contempla inversiones en banda ancha, la lucha contra la crisis climática y el cuidado de menores y ancianos, entre otros. Sin embargo, los republicanos desean que el proyecto se ciña a las infraestructuras tradicionales, como carreteras, puentes y puertos, y rechazan que se relacione con el gasto social. El jueves, durante la presentación del acuerdo bipartidista, Biden advirtió de que no firmaría el plan de infraestructuras que pueda ser aprobado en el Congreso si no está vinculado al de gasto social, pero el sábado tuvo que recular y aclarar que sí que lo rubricará, ante el peligro de que los conservadores retiren su apoyo.

LOS DEMÓCRATAS QUIEREN MÁS

La legisladora de la Cámara Baja de EE.UU. Alexandria Ocasio-Cortez, que representa al ala más izquierdista de los demócratas, consideró que las necesidades del país son demasiado grandes como para únicamente aprobar un proyecto de gasto de menor escala. “En aquellas áreas donde hay acuerdo, los republicanos están más que dispuestos a adherirse para que podamos completar este trabajo sobre las infraestructuras”, dijo la congresista de Nueva York a la cadena NBC News.

Sin embargo, siguió, “esto no significa que el presidente debería quedarse limitado por los republicanos, en particular cuando tenemos la mayoría en la Cámara Baja, tenemos cincuenta senadores y tenemos la Casa Blanca”. Ocasio-Cortez recordó que estos son los “grandes” proyectos de su partido “no solo respecto a las familias, cuidado de menores, Medicare…, sino también sobre el cambio climático”. Los republicanos aplaudieron este domingo que Biden diera marcha atrás ayer y anunciara su intención de no vetar el plan de infraestructuras que pueda salir del Congreso, aunque insistieron en su rechazo a que se relacione con el gasto social. El senador por Ohio Rob Portman explicó al canal ABC News que el jueves se vio “pillado por sorpresa” por las declaraciones de Biden, pero que ahora está “muy contento” al ver que el mandatario ha retrocedido.