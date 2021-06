Ante incertidumbre por un nuevo cheque, demócratas de la Cámara de Representantes presentan un proyecto de ley de infraestructura de $547 mil millones

Entre otras cosas, el plan de los demócratas beneficiaría a millones de personas de bajos ingresos

Asimismo, la Administración Biden dijo que el presidente está “feliz de escuchar” que la gente presiona por más pagos directos

Ante la incertidumbre por un nuevo cheque, los demócratas de la Cámara de Representantes están interviniendo en las negociaciones de infraestructura entre el presidente Joe Biden y los republicanos del Senado al pedir un impulso a las obras públicas que dedicaría alrededor de 547 mil millones de dólares en cinco años a carreteras, sistemas de transporte público y programas ferroviarios.

La propuesta del representante Peter DeFazio, presidente demócrata del Comité de Infraestructura y Transporte de la Cámara de Representantes, se produce durante un momento clave del debate sobre infraestructura cuando la Casa Blanca señala su deseo de comenzar a concluir las negociaciones.

Demócratas presentan plan de infraestructura

La presentación de la legislación el viernes se produce cuando Biden se prepara para sostener otra ronda de conversaciones con la principal negociadora republicana del Senado, la senadora Shelley Moore Capito de West Virginia. En su reunión a principios de esta semana con Capito, Biden ofreció concesiones fiscales destinadas a alcanzar un compromiso bipartidista sobre su propuesta general de infraestructura.

Las dos partes están en desacuerdo sobre cómo pagar los proyectos de infraestructura, con los republicanos descartando impuestos corporativos más altos y la Casa Blanca rechazando una propuesta republicana para usar los fondos de ayuda COVID-19 no gastados, informó The Associated Press.