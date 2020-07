La pizzería Manco & Manco de Nueva Jersey anunció que cerrará varios locales luego de que empleados dieran positivo por coronavirus

Manco & Manco, una popular pizzería de Nueva Jersey cerrará todos sus locales de Ocean City este martes luego de que tres empleados dieran positivo por COVID-19, de acuerdo con ABC 7.

La compañía indicó el lunes por la noche a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que los tres empleados que habían dado positivo por el virus eran asintomáticos.

y luego suspenderá la venta de rebanadas a partir del miércoles. Las ubicaciones de Somers Point no se ven afectadas.

Asimismo, señalaron que los empleados infectados se mantendrán en cuarentena durante 14 días y se les volverá a realizar la prueba antes de que regresen a trabajar.

La familia Manco resaltó que todos los empleados que habían estado en contacto con los trabajadores infectados debían realizarse la prueba del COVID-19 antes de reincorporarse al trabajo.

“Hemos estado en contacto con la Junta de Salud del Condado de Cape May, y aunque no estamos obligados a cerrar, estamos cerrando nuestras operaciones en el paseo marítimo el martes 14 de julio para que BioBlast Inc. desinfecte profesionalmente los lugares”, dijo la familia.

Las pizzerías del paseo marítimo volverán a abrir el miércoles con las precauciones adicionales luego de desinfectar profundamente todas las ubicaciones.

La familia Manco indicó que todo el personal de las pizzerías continuarán utilizando mascarillas así como desinfectando sus manos y las superficies de trabajo continuamente.

De igual forma, dijeron que continuarán con los controles diarios de temperatura antes y después de cada turno y que cualquier empleado que tenga una temperatura de 100.4 grados o más será regresado a su casa y puesto en cuarentena durante 14 días.

Manco & Manco aprovechó la oportunidad para indicar que comenzarán a usar la tecnología de luz UV-C para “desinfectar frecuentemente áreas de alto contacto, como terminales de tarjetas de crédito y nuestras tabletas y computadoras con pantalla táctil”.

Asimismo, anunciaron que a partir del miércoles quedará suspendida la venta de rebanadas de pizza y que las ubicaciones de Somers Point no se verán afectadas por las nuevas medidas.

