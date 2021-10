En el video, el cual se compartió mayormente a través de Twitter, se logra observar al cantante Pitbull arriba de un escenario comenzó a hablar con su público, y entre gritos y aplausos, el productor musical no dudo en soltar lo siguiente: “A quien no le guste los Estados Unidos de América, que Dios le bendiga, pero que se jod#% al mismo tiempo”.

Mediante un video, el cual ha estado circulando a través de redes sociales, se ve como el también rapero de 40 años en medio de su última presentación en el anfiteatro de North Island Credit Union de Chula Vista, California, mandó un claro mensaje, en donde afirmaba que si a alguien no le gustaba Estados Unidos que se regresaran a sus países.

El cantante cubano-estadounidene, Armando Christian Pérez, conocido artísticamente como Pitbull, sorprendió a todos en redes sociales al mandar un contundente mensaje a aquellos inmigrantes que “se la pasaban criticando” a Estados Unidos, y es que el intérprete de “Feel This Moment”, no dudó en dejar en claro la postura que tiene ante este tema.

“Si no te gustan los Estados Unidos de América, vuelve a los países de los que venimos y verás cómo aprecias los Estados Unidos de América”, mandó el contundente mensaje en inglés, mientras se encontraba presentando su gira “I Feel Good” Tour 2021.

Tras estas contundentes palabras, el cantante de “Timber” invitó a todos aquellas personas que critican el país de las franjas y las estrellas que si no les gusta mejor se regresen a su país y así comenzarán a apreciar lo que es Estados Unidos, causando una gran conmoción en miles de internautas en redes sociales:

“Muy poco prudente el comentario de Pitbull sobre los migrantes”, “Yo digo lo mismo, si no les gusta a que vienen”, “Si tuviera el dinero para mudarme, lo haría. Aquí los ricos se hacen más ricos y no dejan que los pobres salgan adelante, por mucho que trabajen”, “Pitbull solo está tratando de que le paguen, dirá lo que sea por dinero”. VIDEO AQUÍ

A pesar de que no se sabe el origen de este contundente mensaje, el video se volvió bastante viral en redes sociales, en donde muchos aplaudían las palabras que el cantante Pitbull dijo, mientras que otros se le fueron a la yugular, afirmando que realmente sus palabras estaban bastante fuera de lugar:

“Gracias abuela y tía por sacar a mi madre de Cuba a través de Pedro Pan. Me dio la oportunidad de nacer en los Estados Unidos para disfrutar de su libertad y crear mi propio destino”, comentó el productor músical, Pitbull tiempo antes de lanzar su contundente mensaje en medio de un concierto.

Por otro lado, y de acuerdo con varios portales, entre ellos People en español afirman que no es la primera vez que Pitbull se muestra tan agradecido con Estados Unidos, ya que en otras ocasiones ha hecho gala de su patriotismo de manera pública, agradeciendo a su familia por haberle permitido a su madre viajar y quedarse en Estados Unidos en la llamada operación Peter Pan:

