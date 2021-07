Le llueve sobre mojado a Pita Saavedra

Después de que su hijo asegurara que había abusado de una menor de edad, ahora su hija afirma que su mamá abusó de ella

Hasta el momento, la tía de Jenni Rivera no se ha pronunciado al respecto Días muy complicados son los que ha vivido Pita Saavedra, tía de Jenni Rivera, ya que luego de que su hijo asegurara en una entrevista que había abusado de una menor de edad, ahora su hija afirma que su mamá abusó de ella. Fue en el programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristian, donde los hijos de Pita concedieron una reveladora entrevista. En primer lugar, el periodista argentino recordó que fue la tía de Jenni Rivera la que irrumpió en sus redes sociales para ‘tirarle’ a la familia Rivera, sin imaginar lo que vendría más adelante. Graves acusaciones contra Pita Saavedra, tía de Jenni Rivera Luego de darles la bienvenida a Sebastián y a Nancy, hijos de Pita, la conductora Elisa Beristain les compartió que cuando recibieron la vista de la psicóloga Adriana Páramo, ella detectó que la tía de Jenni Rivera no sentía remordimiento y se veía mal. “Yo soy la mayor, tengo 42 años y, como le explicaron, ella no ha tenido ningún remordimiento y por eso quiero que sepa, porque a lo mejor va a ver el programa, yo nunca he hablado, yo nunca he dicho nada, pero yo ya me cansé de tanto que pone ella en sus videos”, expresó Nancy Saavedra.

Pita Saavedra nunca les habría pedido perdón a sus hijos En esta misma entrevista, Nancy aseguró que su mamá nunca les ha pedido perdón ni a ella ni a su hermano Sebastián: “La última vez que puso un video sobre el abuso infantil es cuando ya nosotros dijimos ‘basta’, se está pasando”. Ahora, Javier Ceriani le preguntó cuál es el motivo por el que Pita Saavedra le tiene que pedir perdón, a lo que respondió de la siguiente manera: “Mi hermano habló de una niña que ella había abusado de 11 años. Yo fui esa niña de la que estaba hablando mi hermano”.

La tía de Jenni Rivera habla “como si no tuviera cola que le pisen” “Habla mucho de la gente, habla mucho de toda la familia (Rivera), habla de todo como si ella no tuviera cola que le pisen. Una persona que ha hecho tanto daño, que es una pedófila, no sé por qué habla tanto”, expresó Nancy Saavedra ante la mirada atenta de los conductores del programa. Elisa Beristain les preguntó a los hermanos cómo fue su vida al lado de Pita Saavedra, recordando que en una entrevista anterior Sebastián aseguró que su mamá estuvo involucrada con una jovencita de 15 años de edad y que invitó a Nancy a tener relaciones con ella.

“Vi mucho abuso físico y mental” De nueva cuenta, Nancy Saavedra tomó la palabra para decir que cuando ella tenía 12 años de edad, su mamá conoció a una jovencita de 15 años, pero que vio en un video que Pita Saavedra aseguró que se trataba de una relación consensuada. “La muchacha tenía 15 años, era de una familia de padres que no la cuidaban o no eran padres atentos, entonces ella habla mucho que fue una relación consensuada, pero esa persona era una muchacha de 15 años, no se veía de su edad, pero yo vi mucho abuso físico y mental porque la persona todavía era una niña”.

“Yo vi muchos pleitos” Nancy compartió que ella aconsejó varias veces a esta persona para que dejara a su mamá: “Cuando su mamá trató de controlarla para que dejara de ver a mi mamá, ella se salía por las ventanas, entonces la mamá si trató varias veces que se dejaran, pero ya estaba muy involucrada con ella”. Por otro lado, Sebastián comentó que fue testigo en varias ocasiones de pleitos de tuvo su mamá, Pita Saavedra, con esta mujer y con otra persona: “Por muchos años, yo vi muchos pleitos, desde que tenía 5 hasta los 16 que me echó de la casa”.

Nancy cuénta lo que le hizo su mamá, Pita Saavedra La hija de Pita Saavedra recordó que su mamá, cuando estaba embarazada de Sebastián, fue la iniciadora para que el abuso comenzara: “En ese video, la muchacha explica que su mamá le decía que esto era normal, que esto pasaba y fue exactamente así que ella me lavaba el cerebro a los 11 años”. “Traté de contactar a esa muchacha, pero ella nunca me contestó y entonces me puse a pensar si fue algo que ellas hicieron, un acto, no sé, pero después de que pasaron los años, que conoció a esta muchacha de 15, ya había pasado conmigo”.

“Pónganse en la mente de una niña de 11 años” Tranquila, Nancy les dijo a Javier Ceriani y Elisa Beristain que se pusieran en la mente de una niña de 11 años al escuchar esas palabras de su madre y aparte, confesó que a su papá casi nunca lo veía: “Mucha gente, cuando duda que alguien va a mentir de algo tan serio, se tiene que poner en la mente de una niña de 11 años”. “Si mi propia madre me está haciendo eso, ¿a dónde me voy a ir? Tengo dos niños que tengo que cuidar yo, yo los crié, los dos se fueron de la casa muy jóvenes”, expresó Nancy. Ahora, Sebastián sería quien tomaríala palabra en esta entrevista.

“Yo en ese tiempo tenía mucho coraje” Sobre cómo se enteró del abuso de Pita Saavedra a su hermana, Sebastián dijo que fue luego de que Nancy le entregó una carta donde contaba lo que le ocurrió y le pidió que se la entregara a la tía de Chiquis Rivera: “Yo en ese tiempo tenía mucho coraje”. “En esos días le dije algo a mi madre y es por eso que me corrió, echó todas mis cosas a la calle, ella dijo que no, pero sí es cierto, yo tengo tíos, tías, primos, que estaban ahí mirando”, comentó el joven, quien aseguró que nadie de la familia Rivera se había enterado de esto”.

“Esas personas están malditas” No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta video en el que la hija de Pita Saavedra, tía de Jenni Rivera, asegura que su mamá abusó de ella: “Ese tipo de gente no está enferma, esas personas están malditas”, “Qué crimen a personitas indefensas por quien los trajo al mundo en su vientre, Dios tenga compasión de esos chicos y sigan adelante”. “Yo sí les creo. Y de su propia boca salió que ella tenía una relacion con una niña de 165 años. Eso da mucho de qué hablar”, “Toda la familia necesita terapia y por supuesto a Dios”, “Pobre familia, qué tristeza de verdad, que Dios los ayude”.