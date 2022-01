Hermana de Doña Rosa habla tras polémica.

Decide apoyar incondicionalmente a Chiquis.

Se enfurece tras el robo en las empresas de Jenni. Pita Saavedra apoya a Chiquis. Una vez más las redes sociales han sido testigo de los alborotos de los famosos, pues vaya que estos días han sido muy complicados para la familia de los Rivera desde que Chiquis hizo las fuertes acusaciones en contra de su tía Rosie y su tío Juan tras haber manejado las finanzas de las empresas de su madre. Como bien hemos notificado a lo largo de estos días los miembros de la familia han salido a hablar respecto al tema, muchos dando la razón a Rosie y a Juan mientras que otros se ponen de lado de Chiquis dándole por su lado en apoyo ante las palabras que ella expresó. Pita Saavedra, hermana de doña Rosa también decidió hablar Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de Escándalo que se difundió la noticia de que la hermana de doña Rosa decidió romper el silencio y mostrar su postura ante la gran polémica que se desató para la familia, en la descripción de la fotografía se informó que Pita no lleva una muy buena relación con su hermana. Lo que Pita Saavedra manifiesta es que ella apoya a Chiquis totalmente tras las declaraciones que dio, pues muchos de los miembros de la dinastía están de acuerdo a que como son hijos de La Diva de la banda tienen derecho a vivir del nombre de su madre sin que exista manipulación alguna en las finanzas de las empresas.

La hermana de la señora Rosa expresó que siempre apoyará a los hijos de Jenni Indagando en internet dimos con el video de la señora María quien es hermana de doña Rosa, este clip fue publicado recientemente a través de su canal oficial de YouTube en el cual manifiesta todo acerca de la problemática que la familia atraviesa en estos momentos. “Yo siempre los he apoyado, siempre los voy a apoyar, yo los quiero mucho y estoy con ellos. Me parece injusto todo lo que está pasando… Muchas personas de esa familia me criticaron, me hicieron mucho daño, me amenazaron porque decían que yo era infeliz, que estaba amargada, que yo mentía”, expresó.

La tristeza invade a Pita Saavedra tras la polémica de los Rivera “Me da mucha tristeza lo que está pasando porque los hijos de Jenni necesitan mucho apoyo, mucho amor, no tienen papá no tienen mamá, han pasado por cosas horribles. Yo no me imagino lo que Jenni haría estando acá con todo este desma… no me imagino”, dijo la hermana de doña Rosa. Posteriormente la señora Pita compartió que ella sabe que Chiquis Rivera dijo toda la verdad mediante el live que realizó días pasados: “Estoy muy enojada porque sé que Chiquis tiene razón, sé que los hijos tienen toda la razón siempre lo he dicho en mis videos Jenni se jod… se chin… para sus hijos, todo para sus hijos”. Archivado como: Pita Saavedra apoya Chiquis.

Pita Saavedra mencionó que no entiende como pueden exigir tanto los hermanos de Jenni Tras expresar que se siente molesta y llena de tristeza reveló que se ha enterado de diversas cosas que apuntan a todo lo que la también cantante reveló mediante una transmisión realizada en su cuenta personal de Instagram: “Me he enterado de cosas que yo no sabía, que de personas que recibían cheques y siento una tristeza y un coraje al mismo tiempo”, dijo ante las cámaras. Comentó que a los hermanos de la difunta cantante se les dio a más no poder mientras que La Diva de la banda se encontraba con vida: “No puedo entenderlo como los siguen atacando como les siguen pidiendo más. Jenni les dio en vida, ustedes no tienen ni idea cuanto, negocios, cosas, regalos, joyas, viajes, entonces como pedirles más o sea que poca ma… no se les debe de pedir más”.

La hermana de doña Rosa afirmó que son más de 80 mil dólares los que robaron “Sale Chiquis diciendo que eran 80 mil dólares, ¿80 mil dólares? no, no, estoy segurísima porque yo los conozco que no fue eso, fue mucho más. Chiquis tiene un corazón tan bello Chiquis es tan hermosa que después de haberla dañado de haberle hecho tantas cosas no los ha querido dañar más o no ha querido hablar más pero sí se merecen que saquen todo”, fueron palabras que salieron de Pita Saavedra. Se mostró bastante furiosa al revelar que fue más de 80 mil dólares lo que habían tomado de los ingresos de Jenni: “Yo estoy muy muy enojada por no decirlo más feo, me da mucho coraje porque todo eso es de ellos o sea de donde salieron tantos viajes, casas, cirugías ¿de un sueldo?, ¿no sé recuerdan todo lo que Jenni les dio en vida?, incluyendo a sus tíos, a mí misma”. Archivado como: Pita Saavedra apoya Chiquis.

Para Pita no es necesario exigir más dinero “Cuando Jenni me regaló ese carro que yo me enfermé que necesitaba una operación yo no pude pedirle más eso de que dijeron que yo le pedí 2,000 dólares y que por eso nos peleamos también fue de mentiras nunca pasó eso yo ya lo explique. No, es que no me imagino pedirle más” mencionó Pita mediante su video recalcando que le es injusto que sus hermanos pidan más de lo que ella les dio en vida. “Entonces ¿por qué pedir más y más, por qué entre más tienen más quieren?, Ya déjenselo a los hijos de Jenni ya basta es demasiado lo que están haciendo es demasiado, ¿por qué no paran todo este berrinche? O sea ya dejenlos en paz, ya les robaron demasiado ya les quitaron o sea ¿dónde está el amor?, ¿dónde está la baby?”, argumento Pita Saavedra en su video.

“Yo siempre voy a estar para los hijos de Jenni” Por si fuera poco le causa gran molestia la envidia que ataca a Chiquis por medio de su familia: “La falsa cristiana que ustedes saben quién es le dio la espalda a Chiquis desde siempre, siempre le tuvo envidia. Chiquis era la hermosa, era la muñequita, era la princesa era todo o sea se le notaba la envidia con su hermana a mí me tocó muchas veces. La odio lo he dicho muchas veces”, dijo. “Yo siempre voy a estar para los hijos de Jenni porque a mí me tocaron muchas cosas yo vi como ella trabajaba, como cantaba dos horas y media, tres horas, cansada con los tacones, con dolor de rodillas aquellas giras que no pasaba ciertas fechas con ellos”, comentó la hermana de doña Rosa. Archivado como: Pita Saavedra apoya Chiquis.

La hermana de doña Rosa comentó que considera el robo como un gran pecado “Para que otras personas vengan y se jo… todo lo que es de ellos o sea no, es que no. Yo tenía que hablar, tenía que volver con este video porque me llega bastante. Tuvimos problemas nos separaron a Jenni y a mí, a Chiquis y a mí y quien fue, también lo he dicho una personita que nos quería lejos”, expresó Pita. “Yo no me imagino ser ladrona y robar a una persona, primeramente a una persona que me ayudó tanto que me dio tanto, segundo esa persona ya no está acá o sea que pecado más grande verdad y luego no apoyar a esos niños yo les sigo llamando niños, que sí necesitaban tanto amor”, afirmó mediante su video.

Pita confronta a su hermana doña Rosa “La abuela conoce a sus hijos sabe como son, sabe todo lo que hicieron si ustedes ven uno de mis videos en donde dije que me robó la tarjeta de crédito para videos indebidos y todo eso, la mamá lo sabe, la mamá sabe de su hijo todo lo que hizo, últimamente en estos días he sabido muchas cosas”, fueron las palabras que dio ante el público Pita Saavedra. “Me duele mucho me duele bastante todo lo que están haciendo sufrir a los hijos de Jenni, me encanta me fascina que estén juntos que estén unidos los cinco, me gusta mucho. Los amo yo los amo y mi apoyo lo van a tener siempre y estoy aquí para lo que sea”, fueron las palabras dadas por la hermana de doña Rosa en la recta final de su video. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Pita Saavedra apoya Chiquis. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.