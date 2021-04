Pita Saavedra la hermana de Doña Rosa, aprovechó su canal de red social, para lanzar fuertes declaraciones en contra de Lupillo, que en el clip decidió no nombrar el apellido, asegurando que ya sabían todos de quien hablaba, y cuenta que el cantante le robó dos producciones musicales a su prima con engaños.

Pita Saavedra Lupillo Rivera: “Nunca le mandó las producciones”

En el video se le vio a la hermana de la madre de Jenni Rivera, un poco molesta por lo sucedido y menciona que ella esta para desenmascarar al cantante mencionado: “Nunca le mandó las producciones. Hace muchísimo tiempo yo quería hacer este video y desenmascararlo”, comentó Pita.

La tía de la Diva de la Banda asegura que ella no tiene pelos en la lengua y va a hablar todo, ya que su sobrina no se atreve a hacerlo: “Lo que no se entiende es el robo. Necesita que le crezcan esos testículos y que, si él prometió algo, que lo cumpla”, así finalizo las acusaciones. Archivado como Pita Saavedra Lupillo Rivera tía de Jenni Rivera