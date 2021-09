Derivado de eso, a través de una conferencia de prensa matutina, el jefe de policía de Collierville, Dale Lane, informó que este viernes varias personas se encontraban en estado crítico de salud y aún luchaban por sus vidas, sin embargo no dio más detalles al respecto.

Las primeras investigaciones indican que el atacante UH Thang no tenían un objetivo en específico y que no apuntó a nadie, pero ya fue identificado por el mayor David Townsend como UK Thang y desde ayer jueves los investigadores registraron su casa y se llevaron algunos dispositivos para revisarlos.

Todo indica que el hombre UK Thang actuó solo y la víctima mortal del ataque fue identificada como Olivia King. Amigos le dijeron a The Commercial Appeal que ella era una viuda y madre de tres hijos, lo que conmocionó más a la sociedad que vivió momentos de angustia. Archivado como: Pistolero de Kroger

Sin embargo, el jefe de policía fue claro al decir que por el momento no se sabe más al respecto y se investigan las causas que orillaron al tirador a efectuar la acción: “Todos queremos saber el por qué”, dijo Lane. “Pero hoy, menos de 24 horas, no estamos listos para decirte eso”.

“Nadie quiere entrar en esa escena, te lo prometo”, dijo Lane. “Quiero decir, había gente saliendo corriendo de ese edificio, y no había ni un uniforme azul que dudara, desde abajo hasta arriba. Estamos tratando de ayudar”, detalló el jefe policiaco en su reporte oficial. Archivado como: Pistolero de Kroger

por su parte, Lane explicó cómo sucedió la reacción de los policías, dijo que oficiales de todos los rangos entraron de manera apresurada al inmueble junto a un solitario bombero que se encontraba fuera de servicio, pero resaltó que no se tardó en llegar la ayuda médica..

Pistolero de Kroger: “ME LANCÉ AL SUELO”

Por su parte, Jason Lusk, de 39 años, abandonaba una tienda de herramientas junto a Kroger y escuchó los disparos, pero no vio al atacante: “Sonaba como si estuvieran directamente sobre mi cabeza” y explicó que sintió una conmoción cerebral al escuchar las detonaciones.

De manera textual dijo sobre lo que sucedió: “Cuando comenzaron los disparos, me lancé al suelo frente a mi vehículo para cubrirme al máximo e instruí a las personas que me rodeaban, entrando en pánico, tratando de entrar en los autos, no para entrar en sus autos, sino para esconderse”.