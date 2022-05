Dan a conocer nuevos detalles del pistolero de Buffalo

Aseguran que no tenía intensiones de parar la masacre

“Iba a subirse a su auto y seguir haciendo lo mismo”, aseguraron

REVELAN ESCABROSOS PLANES DEL TIRADOR. Este lunes, nuevos detalles sobre el tiroteo en Buffalo siguen saliendo a la luz. Esta vez, se dio a conocer que Payton Gendron, de 18 años, podría haber seguido con el tiroteo y amenazar a más personas si la policía no hubiera intervenido; de acuerdo con las autoridades, el tirador tenía intenciones mucho más macabras.

Gendron, entró a un supermercado y comenzó a disparar en contra de las personas que se encontraban en el interior del lugar, causando así la muerte de 10 víctimas. El crimen está siendo catalogado con “motivaciones raciales”. Hasta el momento, las autoridades siguen encontrando evidencia en su contra y señalando los crueles pensamientos que había estado plasmando antes del ataque.

¿NO QUERÍA PARAR?

Este lunes 16 de mayo, se dieron a conocer nuevos detalles sobre el caso del pistolero de Buffalo y las pruebas que demostrarían sus macabros planes si la policía no hubiera intervenido -a tiempo- en el ataque. El comisionado de policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, reveló a CNN lo que han demostrado las pruebas que recopilaron.

No solo se descubrió lo que planeaba hacer al terminar de disparar en el supermercado, sino que también destacaron que se burló de la policía en línea el mes pasado y visitó Buffalo en marzo, dijeron investigadores el lunes e informó The Associated Press. Por el momento, siguen las investigaciones en contra del hombre.