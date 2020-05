Las autoridades estadounidenses denunciaron este miércoles oficialmente intentos de piratas informáticos chinos de robar información a investigadores en Estados Unidos sobre el desarrollo de vacunas y tratamientos frente al COVID-19.

Así lo alertaron en un comunicado de prensa el FBI y la Agencia gubernamental de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA, en inglés), que pretenden “concienciar sobre la amenaza a la investigación relacionada con COVID-19”.

En ese sentido, precisaron que el FBI está investigado ataques por parte de “hackers” chinos a organizaciones en EE.UU. que llevan a cabo investigación sobre el nuevo coronavirus.

“Se ha observado que estos actores (los piratas informáticos) están intentando identificar y obtener de forma ilícita propiedad intelectual valiosa y datos de salud pública relacionados con vacunas, tratamientos y tests de redes y personal afiliados a la investigación relacionada con COVID-19”, indica el texto.

El FBI y CISA alertaron que el robo de ese tipo de información pondría en riesgo la meta de alcanzar un tratamiento “seguro, efectivo y eficiente” para COVID-19.

Por ese motivo, instaron a las organizaciones dedicadas a la investigación que refuercen su ciberseguridad para evitar hurtos y solucionar cualquier brecha en sus sistemas informáticos.

Además, aconsejaron rehuir de cualquier atención mediática para evitar “un mayor interés y ciberactividad” por parte de los piratas.

The #FBI and @CISAgov have observed PRC-affiliated actors attempting to obtain public health research related to #COVID19 treatments. The potential theft of this information jeopardizes the delivery of secure, effective, and efficient treatment options. https://t.co/rDphcshGHk

— FBI (@FBI) May 13, 2020