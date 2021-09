A través de un video de YouTube , aparece el youtuber mexicano en un vehículo afirmando que no ha muerto levantando las sospechas entre los internautas. En la grabación el Pirata afirma que aún no ha muerto que él se encuentra vivo y disfrutando de la vida, esto desde el interior de un auto.

Muere actor de Sex and the City tras perder su lucha contra el cáncer

Pirata Culiacán desmiente muerte. A casi cuatro años de la muerte del joven Juan Luis Lagunas mejor conocido como El Pitara de Culiacán, quien fue acribillado dentro de un bar en el año del 2017. Aparece un video del youtuber afirmando que no está muerto, generando dudas sobre si en verdad fue asesinado.

“Que rollos plebes, que voy a estar muerto, aquí ando ching… un burrito, que muerto voy a estar no mam… Ando más vivo que un caballo. Aquí ando gozando la vida y ustedes con sus mama…”, dijo el Pirata de Culiacán en el polémico video para luego prender su radio y escuchar su música a todo volumen.

Fue en el canal de YouTube de “ Noches de YouTube con Fologan “, donde fue compartido esta grabación del joven Juan Luis Lagunas afirmando que no está muerto. En el clip se puede observar al youtuber disfrutando de una botana con su refresco, presumiéndoselos a sus fans.

Cabe recordar que el Pirata de Culiacán fue asesinado a balazos por un grupo de sujetos armados dentro de un bar en estado de Jalisco, México, en diciembre del 2017. Por lo que en el clip se dieron la tarea de investigar el video y aclarar la situación sobre si esta vivo o no.

Sin embargo, estas palabras fueron sorpresivas para los amigos que lo estaban grabando quienes no se esperaban la amenaza que saldría de su boca, por lo que dejaron de grabarlo pidiéndole que ‘se calmara’. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LAS PALABRAS QUE LE COSTARON LA VIDA.

“HotSpanish” revela que no sabe cómo ‘El Pirata de Culiacán’ se metió en problemas. “Él andaba para arriba y para abajo también pisteando, no sé de dónde pudieron venir sus problemas”, confesó en medio de la entrevista.

De repente, lo inesperado: una ráfaga de balazos. “Pasó ese desmadre y me fui a Estados Unidos en corto. Yo llegué (al bar) y al instante este pedo pasa. Apenas nos estábamos sentando y yo no supe qué hacer. Escuché los balazos y así. ‘El Pirata’ iba llegando, iba más atrás”, comentó. Archivado como: Pirata Culiacán desmiente muerte

“Ese día yo estaba deprimido. Andaba pisteando varios días antes y andaba pisteando mucho. No sé si les ha pasado, pero si pisteas como varios dais, dejas de pistear y hasta como que te sientes agüitado. Andaba así. No quería ni grabar blogs. Fui por invitación y para acompañar”, contó.

¿Qué está pasando?

En medio del alboroto y el miedo, el youtuber mexicano solo pensaba en salvar su vida. “Mi reacción: ¿Qué está pasando?. Uno se paniquea. Yo mi instinto fue salvarme. En el momento fue salvarme. No sabía a quién estaban tirando. Me fui del lugar. Otros corren. Yo no vi ni cómo, ni quién, ni de dónde”.

Fue tanto su pánico que “HotSpanish” salió de México apenas horas después del ataque en el que el ‘Pirata de Culiacán’ perdió la vida. A pesar de sus intentos por alejarse de la situación, la policía lo detuvo en el aeropuerto para preguntarle qué habían pasado en el bar. Archivado como: Pirata Culiacán desmiente muerte