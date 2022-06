Además, el entorno del futbolista afirma que no ha habido ninguna infidelidad, que la pareja llevaba tres meses separada y que fue Gerard quien tomó la decisión de emitir el comunicado confirmando su ruptura, ya que Shakira prefería esperar más tiempo. Asimismo, volcado en sus hijos y demostrando que no lleva una vida nocturna, el futbolista recogió a inicios de esta semana a los pequeños Milan y Sasha para llevarlos hasta el colegio en el que estudian. Informó Agencia Reforma.

A pesar de que en un principio se dijo que la cantante habría echado de casa al futbolista tras descubrir una infidelidad, Agencia Reforma informó que personas cercanas al futbolista aseguran que la decisión de emprender caminos separados habría sido de él y no de ella. Según la periodista Lorena Vázquez (quien destapó originalmente la ruptura), Shakira no quería separarse a pesar de llevar tres meses atravesando una fuerte crisis y habría sido Piqué el que decidió abandonar el domicilio familiar para instalarse en su inmueble de la calle Muntaner, en Barcelona, donde vivía antes de conocer a la cantante.

Piqué decidió dejar a Shakira. Tres días después de anunciar su separación a través de un comunicado conjunto, las incógnitas sobre los motivos de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué siguen dando de qué hablar. Cada vez ‘se destapan’ nuevas teorías de lo que pudo haber sucedido entre la ex pareja, quienes duraron juntos 12 años.

Supuestamente el futbolista ‘sobornaba’ a los paparazis para no mostrar pruebas de sus ‘infidelidades’

Además de esta bomba que se destapó, a través del canal de YouTube, Chisme No Like, la periodista de espectáculos, Elisa Beristain, dio información bastante densa acerca del pasado de la pareja, en donde aseguraron que Piqué le fue infiel a la intérprete colombiana en muchas ocasiones, pero que Piqué compraba las fotos que los paparazis tenían de él para que éstas no salieran a la luz…

“Les puedo decir que el señor Piqué compraba las fotografías y los videos, y ese es el motivo por el cual la gente que estábamos en el medio nos lo guardábamos y estábamos sin poder llevárselos a ustedes, porque los paparazis mismos, le vendían ‘en forma de chantaje’ las fotos a Piqué”. Contó Elisa Beristain en la transmisión del día de ayer de Chisme No Like.