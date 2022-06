La reacción de Piqué a los cuestionamientos del periodista español que lo interceptó fue simplemente callar… ¿el que calla otorga? es decir, prefirió no hablar porque ¿todo es cierto? El español se vio de una manera bastante tranquila pero apurada por subirse a su coche y no pronunció una sola palabra a lo preguntado.

El video fue compartido por la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’ y la gente comentó: “Ellos pueden andar juntos, tienen dos hijos”, “Dios bendiga este Matrimonio y puedan resolver cual sea su situación por el bienestar de sus pequeños y ellos mismos”, “Ojalá y no se dejen amo esa pareja, oremos por ellos”, “Déjenlos en paz”, “El precio de la fama es no tener una vida privada”, “Esa separación se la han inventado los medios, hasta no ver no creer”.

Aparentemente, el amigo de Piqué, no estaría enterado del romance entre su compañero y su mamá, pero usuarios en redes sociales manifestaron que la imagen que compartió el periodista turco donde aparece la supuesta mujer en cuestión, no es la madre de Pablo Gavi, sino la hermana… ¿cuál será la verdad?

La dedicatoria de Shakira a Piqué, su nueva canción ¿es sobre él?

La más reciente canción de Shakira a dúo con Rauw Alejandro hace referencia a una decepción amorosa y la letra quedaría perfectamente con lo que estaría viviendo la colombiana de ser ciertos los rumores de que Piqué le fue infiel: “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso”, comienza la canción.

Pero las cosas se ponen más intensas y de tratarse para Piqué, ¿sería por la supuesta infidelidad?: "No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes, te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show", se escucha.