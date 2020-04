El conductor de El Show de Piolín no se esperaba tremenda sorpresa

Eduardo Sotelo, mejor conocido como Piolín, muestra lo que le hizo su esposa en plena cuarentena

La publicación ya rebasa las 40 mil reproducciones

En un video que está disponible en la cuenta de Instagram de El Show de Piolín, Eduardo Sotelo, mejor conocido como Piolín, muestra lo que le hizo su esposa en plena cuarentena, por lo que se llevó tremenda sorpresa.

Lo que parecía ser un corte de cabello de lo más normal, no terminó de la mejor manera para Piolín, ya que no quedó muy contento con el resultado cuando se volteó a ver al espejo y no le quedó de otra que esbozar una sonrisa.

Piolín Cuarentena. “Me cortaron el pelo y me dejaron bien ma… maaa! Mándame tu video o foto de cómo te trasquilaron en casa!!! #Cuarentena #QuédateEnCasa #CortateElPelo, escribió Piolín en esta publicación que está cerca de llegar a los 2 mil “Me gusta” y que ya rebasa las 40 mil reproducciones.

La conductora Myrka Dellanos fue una de las personas que le dieron like a este video corto de Eduardo Sotelo, conductor de El Show de Piolín, programa que está presente en 40 estaciones de radio por todo Estados Unidos.

La cuenta de Instagram de Chamonic posteó: “Jajaja, saludos a tu esposa!!! Es uña (sic) amor ella”, a lo que Piolín le respondió: “Gracias Papuchona”.

La modelo Janira G.K., conocida por engalanar algunas de las peleas de box más importantes del mundo, solamente posteó un emoticón de una carita sonriente, motivo por el que Eduardo Sotelo le respondió: “Así si nos dejamos, nos van haciendo pedazos poco a poco”.

A un seguidor que le escribió: “Piolín, yo te pago, no”, le expresó, con gran sentido del humor: “Ya tengo la solución, me voy a poner parte de las cejas en la cabeza”.

A muchos de los usuarios que expresan sus comentarios, Eduardo Sotelo les responde personalmente y haciendo algunas bromas.

“Ni modo, a usar el paliacate de tapa bocas y tapa trasquiladas”, “Regla #1 Nunca confíes que tu pareja te va a hacer jale”, “Guau, Piolín, hasta te ves más guapo”, “Ora si estás pa’l perro”, “Dale con la cero yo pago”.

Otra famosa a la que le causó mucha gracia este video, fue a la actriz Adriana Fonseca, quien luego de postear un par de emoticones con caritas sonrientes, le confesó a Piolín: “Mmm y yo que estoy convenciendo a @ikercal”.

Más seguidores de El Show de Piolín han tenido experiencias similares, ya sea como “estilistas” o como víctimas: “Jajaja, yo dejé al mío bien trasquilado”, “Ahorita andamos todos igual de trasquilados”, “Que pida pelón, pelón y luego a llorar”, “Mi novio se dejó cortar el cabello porque hace dos años atrás hice un curso de barbería en instituto del estado @elshowdepiolin y lo dejé bien”.

“Foto de cómo quedaste” le pidió una seguidora a Eduardo Sotelo, y con mucho sentido del humor, le dijo que “Me tumbó los chinos”.

Una fan se propuso para ser su estilista: “Yo corto cabello gratis, jajaja, pregúntale a mis hijos, jajaja @elshowdepiolin”.

Archivado como: Piolín Cuarentena