View this post on Instagram

Con profundo pesar, el #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento de la intérprete Pilar Pellicer. Reconocida actriz que inició su carrera en la última etapa de la Época de Oro del Cine Mexicano. Además tuvo una importante carrera en la televisión y el teatro. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias, en especial a su hija, la también actriz, Ariane Pellicer.