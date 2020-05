ier 1 indicó que está buscando la aprobación de la corte de bancarrota para cerrar sus tiendas

La decisión viene luego de que el minorista no pudiera encontrar un comprador para su negocio debido a la pandemia de coronavirus

“Una liquidación ordenada es la mejor manera de maximizar el valor de los activos de Pier 1″ dijo la compañía

Tres meses después de que Pier 1 Imports Inc. se declaró en quiebra, la compañía especializada en muebles y decoración anunció este martes que está pidiendo a la corte de bancarrota que suspenda sus operaciones minoristas “tan pronto como sea razonablemente posible”, reseñó CNN Business.

Pier 1 culpa a los cierres temporales de tiendas causados ​​por la crisis del coronavirus y el no encontrar un comprador por la decisión drástica.

La compañía de 58 años dijo que analizó distintas formas alternativas de permanecer en el negocio, pero la liquidación es la mejor opción.

“En última instancia, debido a la combinación de un entorno minorista desafiante y la nueva realidad e incertidumbre de un mundo posterior al Covid-19, la compañía y sus asesores determinaron que una liquidación ordenada es la mejor manera de maximizar el valor de los activos de Pier 1”, dijo la compañía en un comunicado de prensa.

