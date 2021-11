No podemos aceptar el crédito por esta mezcla (gracias Bethenny Frankel ) pero nos gusta y también a nuestra piel. Combina media taza de jugo de limón fresco, media taza de azúcar morena y una cucharada de aceite de coco. Calienta el aceite, combina con el azúcar y agrega el jugo de limón.

De acuerdo a la Academia Americana de Dermatología , “Nuestro entorno y elecciones de estilo de vida pueden causar que nuestra piel envejezca prematuramente.” Y cuando pasa, todos lo ven porque tu piel es el órgano más grande y más visible de tu cuerpo entero. Las buenas noticias son que no todo el daño es irreversible y ni siquiera tienes que gastar demasiado para ver resultados. Hay cierta cantidad de remedios caseros y tratamientos no caros que puedes incorporar en tu rutina de belleza para rejuvenecerla. Aquí de dejamos nuestros consejos favoritos para hacerlo.

Te ejercitas, mantienes una dieta relativamente saludable y trabajas duro para cuidar de tu cuerpo, por dentro y por fuera. Y, sin embargo, a pesar de tus esfuerzos, cuando te ves en el espejo todo lo que puedes pensar es: Rayos, he envejecido. Y poco después de que dejas de llorar en el piso del baño, te levantas y empiezas a comprar los mejores productos para rejuvenecer la piel que puedes encontrar. ¿Te suena familiar?

No es un secreto que el sol puede causar mucho daño a tu piel. Exponer esta a los dañinos rayos ultravioleta del sol puede acelerar el envejecimiento de ella. Ese viaje a la playa ya no se ve tan atractivo, ¿verdad? Logra una apariencia bronceada sin exponerte al sol usando maquillaje bronceador.

7. Hidrata tu piel por dentro

Esta es una de las cosas más importantes para tener una piel bonita. Sabes que es importante hidratar tu cuerpo, pero la hidratación también es importante para ella Asegúrate de usar el hidratante correcto para tu tipo. Y que no se vea seca no significa que no necesites hidratarla. Intenta aplicar hidratante al menos una vez al día y ve lo bien que se verá tu piel.

8. Aplica mostaza

¿Alguna vez pensaste en ponerte mostaza en la cara? No te preocupes, nosotros tampoco. Y sí, suena algo asqueroso, pero la mostaza en realidad es un excelente ingrediente para usar como máscara. Te hidrata y estimula tu piel.