El secreto de una tez brillante no viene dentro de una botella, simplemente elimina los alimentos malos para la piel de tu dieta. Algunos son obvios, pero te sorprenderás de algunos de los productos “saludables” que, de hecho, son malos para la piel. Robynne Chutkan, MD, una gastroenteróloga, fundadora del Digestive Center for Women, y autora de Gutbliss: A 10-Day Plan to Ban Bloat, Flush Toxins, and Dump Your Digestive Baggage, revela: “Cuando trabajo con la gente en su dieta, sin importar si es recortar lácteos, o cambiar su dieta de almidones rica en azúcar procesado a un estilo de alimentación más a base de plantas, su piel, a menudo, se limpia”. Reduce estos alimentos malos para la piel de tu dieta y, antes de que te des cuenta, ¡estarás naturalmente radiante!

1. Dulces

Este es obvio. El azúcar tiene un sabor muy bueno, pero es malo para ti de muchas formas distintas. Causa que tu azúcar en la sangre se eleve, lo cual hace que tu cuerpo produzca insulina y esto puede causar inflamación general, interferir con la producción del colágeno, e incluso puede causar acné.

2. La leche no ayuda a la piel

Estudios han encontrado que los productos lácteos tal vez contribuyen al acné y rosácea. La leche desnatada es la peor y el yogur es el menos malo.

3. Los pasteles de arroz son de los alimentos en esta lista

¿Quién diría que esos pasteles de arroz deliciosos son malos para tu piel? Este ex básico, de hecho, tiene un índice glucémico elevado. Cuando tu azúcar en la sangre se eleva mucho, las arrugas son lo siguiente.