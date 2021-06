“Ya todos saben sobre el video de YouTube de una mujer con una voz muy parecida a la de Jenni Rivera, además esa misma mujer de I Cook U Cook We All Cook, se prestó a las especulaciones introduciendo objetos relacionados con la ‘Diva de la Banda’, como la mariposa, el tequila y sin mostrar su rostro. Gracias a que el promotor musical Pepe Garza creció el mito de que Jenni Rivera está viva y que además se encuentra en el famoso programa de protección, ahora gracias a un pie sabemos la verdad”, escribieron en el canal.

Pie Jenni Rivera muerta: Algunos piensan que si esta viva

Tras ver la evidencia en video, inmediatamente los seguidores de la cantante se hicieron presentes en los comentarios para opinar al respecto, ya que las opiniones están divididas, sobre que algunos piensan que aún vive y otros no: “Pues para empezar Jenni no traía zapatillas cuando el avionazo, ella usaba un pants en la última imagen captada por obvias razones usaba calzado deportivo”.

“Lo siento, ella no tenía tacones ese día, por favor, se vio cómo entró a la tienda. Otra cosa, si está viva o no, ella sabrá por qué lo hizo, y no la juzgo, no la condeno. Pero de que está viva, sí lo creo. Bien por ella, si se protegió ella y a su familia”, dijo un internauta en los comentarios. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ