Piden que regresen los cheques de ayuda y si no lo pagará caro

A DEVOLVER LOS CHEQUES. Piden que regresen los cheques de ayuda y si no lo pagarán caro. Lamentablemente, a algunas familias les han estado llegando pagos que no les corresponden, así que el Servicio de Rentas Internas (IRS) espera que puedan devolverlos antes de tener que tomar acción.

De no hacerlo, es posible que la agencia terminé solicitando o descontando todo el dinero una vez que la familia presente sus impuestos a principios de 2022, indicó The Sun . En vista de que piden que regresen los cheques, a continuación te indicamos cómo rechazar la ayuda o hacer alguna modificación de forma segura.

Por ejemplo, si su hijo cumple 18 años años este 1 de diciembre, los pagos del Crédito Tributario por Hijos solo le corresponden por completo hasta el cheque que recibirá este 15 de noviembre . Los expertos aconsejan que rechace ese último cheque del año que llega en diciembre para no tener ‘deudas pendientes’ con el IRS.

El Congresista Steve Cohen explicó que “la edad se determina el 31 de diciembre de 2021. Si su hijo cumple 18 años este año, entonces no es elegible para el Crédito Tributario por Hijos mensual. Sin embargo, el Plan de Rescate Estadounidense proporcionó un crédito único de $ 500 para hijos dependientes de 18 años y para estudiantes universitarios dependientes de tiempo completo de entre 19 y 24 años”.

Los pagos del Crédito Tributario por Hijos están disponibles para familias con hijos ¡hasta los 24 años! Si bien los cheques mensuales anticipados están solo previstos para jóvenes hasta 17 años, también existe una ayuda por un monto menor para los más grandes, apuntó The Sun .

¿Cómo funciona el Crédito Tributario por Hijos?

Según la legislación aprobada en marzo, las familias recibirán hasta $ 3,600 por cada niño menor de 6 años y hasta $ 3,000 por cada niño entre 6 y 17 años. La primera mitad de ese dinero llegará a través de los seis pagos mensuales adelantados de julio a diciembre. Los padres tendrán que reclamar los $ 1,800 dólares restantes el año que viene cuando presenten su declaración de impuestos 2021.

Para determinar su elegibilidad, el IRS está utilizando la información que haya suministrado en sus impuestos de 2020 o 2019. Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no.