Un doloroso mar de camisetas en color vino se puede ver por las calles de Uvalde. Casi no hay nadie que no lleve una prenda en ese tono. La comunidad se une con ese gesto significativo por los que llaman “nuestros niños muertos”, en la segunda peor masacre escolar en la historia de Estados Unidos.

"Esta esquina es la mitad de Uvalde… todo el mundo está pasando por aquí. Es el lugar perfecto para que nos vean. Todas las personas que conozco fueron a la Robb Elementary School. Esas maestras que murieron me dieron clases… uno nunca se imagina que esto pudiera pasar en nuestra comunidad", dice Vásquez con pesar en la voz.

“No debemos olvidarlos nunca”

Raven Vazquez escogió las palabras que lleva en su cartel porque quiere que cada persona que la vea sepa que Uvalde es un lugar de gente “fuerte y amorosa… no nos recuerden por esto que pasó, queremos que todos recuerden a las víctimas y sus rostros. Nosotros todos juntos nos curaremos, cuidaremos unos a otros y saldremos adelante, fuertes”, finaliza.

Martina Ávila secundó a su amiga Raven Vázquez y también se colocó en una esquina con un cartel que dice Remember Their Names (Recuerden sus nombres). "Quiero que recuerden que las víctimas sólo eran niños, no eran números, ni estadísticas para los políticos. No debemos olvidarlos, nunca, sus nombres", explica Ávila.