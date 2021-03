Charles M. Blow, periodista del The New York Times, dijo que el zorrito Pepe Le Pew, fomenta la cultura de la violación en los niños, ya que ínsita el acoso hacia las mujeres, al demostrar que un “no” de parte del genero femenino, no es una negativa, y siguen insistiendo en sus actos, según Infobae .

Comentarios de los seguidores de la bruja del 71

“Si fuera con un crucifijo en el pecho, y una agresión realmente sexual, tocando los genitales, besos y caricias “eróticas”, recibiría protección por parte de la Iglesia Católica, y silencio por parte de cristianos conservadores de todas las denominaciones”, “Nos están borrando, me podrán poner de rodillas, para darme el balazo en la nuca, pero mi mente seguirá dando por buena y correcta mi identidad, mi criterio, la forma en que veo el mundo”.

“A ver entiendo la idea del tal movimiento, pero el Chavo del 8 es y será parte de mi niñez y no podría existir sin la bruja del 71! el que no lo quiere ver que no lo vea y punto. Hay acoso en TODO especialmente en las novelas y series.. ¿entonces?”, “Hay una canción que todavía suena “Te compro a tu novia”, donde se describe a la mujer como objeto que “todo lo resuelve tranquila, no habla con nadie y lo hace todo en la casa”. Esto sí es grotesco y pasado. Y claro el amigo quiere comprarla para q le sirva igual y no se queje”, fueron algunos de los comentarios. Archivado como Cancelar Bruja del 71 acoso Angelines Fernández Chavo del 8