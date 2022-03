Pide familiares de aficionado de Atlas de tercera edad ayuda para localizarlo

Filtran fotografía del hombre desaparecido, Silverio Pérez, completamente atemorizado

¿Gallos tendrán consecuencias graves con la Liga MX? Ayuda localizar abuelito aficionado: Tras la desgracia ocurrida este sábado 5 de marzo, los mexicanos están pasando por un proceso de duelo, en el partido del día de ayer en donde se enfrentaron Querétaro y Atlas, sucedió una de las peores desgracias jamás ocurridas en el futbol, una batalla campal que dejó más de 20 heridos, 2 de ellos en estado de gravedad. Cientos de fotografías y videos han estado circulando en todas las redes sociales, incluso se siguen buscando personas que estaban en el estadio las cuales, han sido reportadas como desaparecidas. Tal es el caso de este señor, al cual están buscando, pues desde el suceso de ayer, no han coincidido con su paradero. 22 heridos en una batalla campal que llegó a los extremos Una sucesión de batallas campales en gradas, cancha y exteriores del Estadio Corregidora de Querétaro dejó ayer al menos 22 heridos, varios de gravedad. Aficionados que participaron en la reyerta dijeron que la barra La Resistencia que apoya al equipo Gallos Blancos de Querétaro preparó la escalada contra integrantes de la Barra 51 del Atlas del Guadalajara, equipos que jugaron ayer un partido de la Jornada 9 de la Liga MX. Atlas ganaba 1 a 0 cuando el partido fue suspendido porque las peleas de aficionados se trasladaron a la cancha. No hubo ninguna intervención de fuerzas de seguridad durante los pleitos. Los rijosos utilizaron palos, botellas, tubos y hasta sillas como armas; destrozaron, incluso, el alambrado que los dividía en las gradas para perseguirse. Un seguidor de Los Gallos, a quien le tumbaron dos dientes, contó a REFORMA que un líder de huachicoleros de San Juan del Río, Querétaro, conocido como “El Beto”, llevó a miembros de su banda para agredir. “Llevó a sus sicarios, a la gente que ocupa para robar combustible y gas LP, fue la que participó en la golpiza”, contó el joven. “El Beto” tiene una rivalidad con un integrante activo de la barra 51 del Atlas presuntamente ligado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, según el testimonio. “Todo fue por estos dos; se vieron, se traen, y se dieron con sus bandas, lo demás ya fue de regalo”, dijo el joven informante. Con información de Agencia Reforma.

Ayuda localizar abuelito aficionado: Buscan a abuelito desaparecido La familia de un hombre de la tercera edad llamado Silverio Pérez, está solicitando ayuda para dar con su paradero, es aficionado del Atlas, y en una imagen que publicó el portal de Facebook “La Pizarra Deportiva”, compartió su imagen para que la comunidad ayude a dar con el. (AQUÍ ESTÁ LA PUBLICACIÓN) Don Silverio llevaba puesta una camisa blanco con azul de cuadros, y en una de las fotos aparece abrazando asustado a un chico, el cual, se desconoce quien podría ser. A lado, una imagen de Silverio con un post que dice “Ayúdenme a localizar a mi abuelo Silverio Pérez, ayer fue al partido Querétaro vs. Atlas, habló con mi mamá justo antes de que aficionados de Gallos lo rodearan y lo golpearan, no se sabe nada de el, lo llamamos y manda al buzón, ¡estamos muy preocupados!”.

Ayuda localizar abuelito aficionado: ¿Ya lo localizaron? Muchos comentarios dicen que el señor Silverio ya fue localizado, ya que se filtró una lista de lesionados, pero no se sabe si es real. Según diversas especulaciones, revelan que el señor se encuentra internado ya que está lesionado, de acuerdo a declaraciones hechas por personas en los comentarios de dicho portal ‘Pizarra Deportiva’. Mientras que otras personas afirman lo anterior, otras demuestran su enorme descontento, coraje y tristeza ante tan lamentable situación, pues es un hecho que es uno de los actos mas catastróficos y violentos que se han vivido en un estadio de futbol. De acuerdo con Agencia Reforma, podrían haber consecuencias para el equipo de Querétaro…

Podrían haber consecuencias para ‘Los Gallos’ De acuerdo con Agencia Reforma, los Gallos Blancos de Querétaro podrían ser desafiliados tras los sucesos violentos registrados en el Estadio Corregidora, que arrojaron un saldo de 22 heridos, 2 de ellos de gravedad. El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, aceptó la posibilidad de que el equipo pierda su plaza de Primera División. “Todo existe, creo que las facultades las tienen tanto la Federación como la Liga, pero en estos extremos yo creo que todo es probable, tanto el veto como revisar la situación del título del Querétaro porque lo más importante es la seguridad, distinto de que haya dueños que tengan mucho énfasis en que se cumpla y otros dueños que estamos viendo que no lo tienen de manera homogénea”, dijo a CANCHA.

Ayuda localizar abuelito aficionado: No cumple el estadio con las condiciones de seguridad “La Comisión Disciplinaria (lo analiza) en un proceso de juicio donde comparecen todas las partes, entonces también lo urgente es que el equipo presente sus argumentos y todas las evidencias respecto al cumplimiento de su obligación, respecto a la seguridad, y ahí valoraremos”. Dijo Mikel Arriola, presidente de la Liga MX. ¿Entonces la Liga MX no tiene injerencia? “Simplemente decir que si está en nosotros apoyar una decisión de la Disciplinaria en ese sentido, no hay duda que lo haremos”. ¿Puede existir veto vitalicio? “Vamos a valorarlo, pero desde luego ese estadio hoy no cumple con las condiciones de seguridad”.

Se realizará una investigación, antes de dar un veredicto Arriola pidió no sacar conclusiones anticipadas hasta que no se tengan todos los elementos de investigación. Más allá de ello, se le cuestionó que las barras suelen ser causantes de estos conflictos y que La Resistencia Albiazul de Querétaro es reincidente. “Por lo que hemos visto hoy no podemos generalizar, pero los grupos de animación violentos, que no van al estadio a ver futbol, sino a generar violencia, no van a ser aceptados más y tienen que responder por estos actos. “Nosotros vamos a presentar también las denuncias penales porque hay lesiones de gravedad contra las personas y tiene que responder cada quien por sus actos”, dijo. @ContrerasCANCHA, con información de Agencia Reforma.

Ayuda localizar abuelito aficionado: Gobernador de Querétaro admite que actuaron ‘con lentitud’ Tras la barbarie que dejó ayer el duelo entre Gallos Blancos y Atlas, de al menos 26 lesionados en el Estadio La Corregidora, el Gobernador Mauricio Kuri reconoció que fue insuficiente y tardía la respuesta de las autoridades en Querétaro. En conferencia de prensa, Kuri admitió que no ser actuó con prontitud ante el escenario. “Es evidente que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba, estamos haciendo la investigación correspondiente”, dijo el Mandatario panista. Actualizó que se contabilizaron 26 personas lesionadas, 2 de ellas mujeres, un total de 16 aficionados provenientes de Jalisco y el resto de Querétaro, de entre las cuales tres fueron dadas de alta; otras tres, en estado grave de salud; 10, en condición delicada, y otros 10 sin gravedad. “Es una tragedia, porque aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice, es muy lamentable que se mienta y desinforme”, añadió. Tras los hechos acontecidos este sábado en el duelo correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2022, las autoridades de la Liga MX determinaron que los duelos de hoy sean suspendidos. Informó Agencia Reforma.