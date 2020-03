Mientras la pandemia del coronavirus sigue creciendo, autoridades de Estados Unidos pidieron a su población quedarse en casa porque la situación será más crítica en los próximos días.

Las autoridades federales advirtieron este lunes a la población de Estados Unidos quedarse en casa, porque “la situación se pondrá mal esta semana”, cuando una de cada tres personas del país ya está sometida a confinamiento para evitar la propagación del nuevo coronavirus, reportó Efe.

“Quiero que Estados Unidos entienda que la situación se pondrá mal esta semana. Realmente necesitamos que todos se queden en casa”, advirtió el cirujano general del país, Jerome Adams, en una intervención en el programa “Today” de la cadena de televisión NBC.

"I want America to understand this week it's going to get bad," U.S. Surgeon General Jerome Adams said Monday morning. At least seven states each have more than 1,000 confirmed infections of the new coronavirus. https://t.co/B1bstTbSVQ

“Hay muchas personas que están haciendo lo correcto, pero hay muchas otras que piensan que esto no les puede pasar a ellas”, agregó.

El combate contra el coronavirus se ha intensificado en todo el país a medida que se van viendo cada vez más los efectos de su expansión en el despido de trabajadores, la disminución de suministros médicos en los hospitales y las órdenes de confinamiento de las autoridades locales.

Según los recuentos extraoficiales más recientes, 35.225 estadounidenses han sido contagiados por el virus, con lo que el país se ha convertido en el tercero del mundo con mayor número de casos, por detrás de China e Italia, mientras que las muertes ascienden a 471.

Cuando ya se han registrado casos en todo el país, el gobierno del presidente Donald Trump ha activado la Guardia Nacional en tres de los estados más afectados: California, Washington y Nueva York, este último con casi la mitad de todos los casos, cerca de 17.000.

"You don't think that people are taking it seriously?" –@savannahguthrie

"I think that there are a lot of people who are doing the right things, but I think that unfortunately we're finding out a lot of people think this can't happen to them." –@Surgeon_General pic.twitter.com/VmR1sLttK2

— TODAY (@TODAYshow) March 23, 2020