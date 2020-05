Pfizer vacuna coronavirus. La compañía farmaceútica Pfizer junto con la alemana BioNTech inicia ensayos en humanos de una posible vacuna contra el coronavirus (Covid-19) en personas sanas en Estados Unidos, informó el portal de The New York Times.

De acuerdo a las estimaciones de ambas firmas, si todas las pruebas resultan como esperan, se proyectaría sacarlas al mercado de manera urgente a más tardar para el mes de septiembre.

Para el 29 de abril, la farmacéutica alemana BioNTech ya había informado que comenzó a probar una posible vacuna contra el coronavirus en voluntarios en el país teutón.

Los 12 participantes en el ensayo clínico que se realizó en Alemania recibieron dosis de la posible vacuna BNT162 desde el 23 de abril, explicó BioNTech, que trabaja con la estadounidense Pfizer contra el coronavirus.

Varias farmacéuticas compiten para dar con una vacuna para el virus que ha causado una pandemia con más de 215,000 fallecidos y que ha contagiado a al menos tres millones de personas.

En la siguiente fase del ensayo, en la que participarán unas 200 personas de entre 18 y 55 años, se comenzará a aumentar la dosis del fármaco, explicó BioNTech en un comunicado.

La empresa dijo que esperaba recibir la autorización del regulador para iniciar pronto los ensayos en Estados Unidos, situación que ya sucedió de acuerdo a lo publicado por The New York Times.

Se ha indicado que ambas compañías (Pfizer y BioNTech) planean aplicar la vacuna solo en la unión americana, en alrededor de 360 personas completamente sanas en la primera etapa.

Para la segunda sesión buscan sumar 8 mil personas aproximadamente. Estas pruebas se contemplan llevar a cabo en el Centro Médico del Hospital de Niños de Cincinnati, la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y el Centro Médico de la Universidad de Rochester.

Las firmas explican que la vacuna consiste en material genético de ARN, que sirve como conducto para que las células formen proteínas y ayuden a combatir el coronavirus.

Esta vacuna podría lograr que el cuerpo desarrollo anticuerpos que puedan eliminar el virus que combate a los pulmones.

A finales de abril también se informó que la industria farmacéutica está investigando en torno a 130 tratamientos contra la Covid-19, de los cuales 77 se basan en medicamentos existentes, y el resto son nuevas terapias que se intentan desarrollar, dijo el director de la Federación Internacional de Farmacéuticas (IFPMA), Thomas Cueni.

En el terreno de las vacunas para el coronavirus, la industria está estudiando alrededor de 80 posibilidades, entre ellas la vacuna de Pfizer.

Actualmente 25 firmas se encuentran en distintas fases de ensayos clínicos de tratamientos, indicó el dirigente de la entidad que representa los intereses de decenas de grandes farmacéuticas y biotécnicas, de productores y de asociaciones regionales del sector.

En una conferencia de prensa virtual, altos ejecutivos de poderosas farmacéuticas dijeron que se está “trabajando” con los gobiernos para que una vez que se haya dado con los tratamientos efectivos y seguros para el coronavirus, estos puedan estar disponibles y a precios asequibles para quienes lo necesitan.

The #biopharmaceutical industry commits to accelerating efforts to skills, technology and resources to bring safe, effective diagnostics, treatments and vaccines to patients around the world as a matter of urgency. https://t.co/alj142nXbW#COVID19 pic.twitter.com/o56pgXNaVL

— IFPMA (@IFPMA) March 19, 2020