Pez muerde el trasero de una mujer

Aparece el video publicado en las redes sociales

Estos hecho parecen ocurrir en un barco en alta mar

Pez muerde trasero. ¡Que mordida! A través de las redes sociales esta circulando un video donde se puede ver a una mujer que fue mordida por un pez en el trasero y este aparece sangrando.

En el video se puede observar a una mujer en traje de baño que al parecer están en un barco en alta mar, y la cámara hace enfoque en el trasero de la mujer ya que un pez le esta mordiendo una de sus nalgas, incluso se ve algo se sangre en la toma.

Esta escena se puede ver en la cuenta oficial de Instagram de @orlandoseguraoficial ya que es el encargado de compartir el video.

Junto a la publicación dejo una graciosa leyenda que dice: “Me avisan que es muy bueno para la celulitis. Más información por DM”, diciéndolo en tono de broma.

Inmediatamente varios seguidores se hicieron presentes en los comentarios haciendo burla de la escena: “Y si se agarra de un hombre donde sabemos lo deja sirviendo”, comentó una internauta.

Hubo hasta un usuario que defendió a la mujer: “Wow!! Que falta de sensatez, hasta con el dolor ajeno se burlan. Luego quieren respeto”.

“Todos nos reímos y nadie sabe el dolor que tenía esa ahí aguantándose “, “ayyy no eso que es? Yo estaría gritando como loca”, “o me muero una vez en el campo seme pegó una garrapata en la pierna y yo chillaba como una niña”, “Uffff ya me dolió”, “tal vez sí es bueno porque te las desaparece definitivamente, quitándote todo el pedazo y ya no tendrás celulitis el resto de tu vida, solo tendrás un gran hoyo y no nalga por el resto de tu vida”, son algunos de los comentarios que recibió el video.

Actualmente la publicación cuenta con mas de 14 mil “me gusta” haciéndose viral el video y también tiene casi 70 comentarios.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ.