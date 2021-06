Pez de dimensiones humanas fue capturado en el mar del Norte y luego fue adquirido por una pescadería en Edinburgo, Escocia

Según sus medidas, el animal era tan grande como un ser humano adulto

Se necesitaron cuatro hombres para llevar el pescado al mostrador de su tienda Pez de dimensiones humanas. Un pescadero de Escocia mostró un enorme pez fletán que adquirió recientemente después de ser capturado en el mar del Norte. Según sus medidas, el animal era tan grande como un ser humano adulto. Campbell Mickel dice que se necesitaron cuatro hombres para llevar el pescado al mostrador de su tienda, informa Southwest News Service (SWNS). El fletán, que había sido capturado en el Mar del Norte, pesaba más de 160 libras y medía alrededor de 6 pies de largo. “Es una bestia y no era barato, eso es seguro”, dijo Mickel al medio de comunicación. “Estaba envuelto después de que lo compré y me lo enviaron en dos palés”, reseñó el New York Post. Pez de dimensiones humanas: terminó en una pescadería Mickel es dueño de un mercado de mariscos en Edimburgo, donde vende filetes de pescado a restaurantes alrededor de la capital escocesa. “La parte más difícil fue colocarlo en el escaparate expuesto”, explicó. “Se necesitaron cuatro hombres para conseguirlo, no es el trabajo más fácil del mundo levantar el peso muerto de 169 libras. pescado viscoso. Eclipsaba al otro fletán que tenía al lado “. Continuó: “Lo hemos fileteado ahora y comenzamos a entregarlo a los clientes de nuestros restaurantes en Edimburgo, por lo que es justo decir que el fletán estará en el menú esta semana. Todo el mundo está acostumbrado al fletán pequeño, uno normal pesa entre 22 y 30 libras, así que esto es realmente especial “.

Pez de dimensiones humanas: es una buena señal Según Mickel, es una buena señal que se haya capturado un pez de este tamaño. “Es una noticia fantástica para nuestros mares y océanos ver aparecer este tamaño”, dijo. “Estoy encantado de ver que todavía pueden existir peces de este tamaño. Es una buena noticia para los océanos y espero ver más que hayan tenido tiempo de prosperar y crecer, como este”. Suscríbete a nuestro boletín semanal y participa por una gift card de $100 cada mes. Recibe tus noticias favoritas en tu bandeja de correo electrónico desde hoy mismo. Archivado como: pez de dimensiones humanas

CURIOSO: Video donde adolescente se enfrenta a oso para salvar a sus mascotas en California Hailey Morinico, de 17 años no dudó en enfrentarse a un oso que estaba en su patio para salvar a sus mascotas el impresionante video ha inundado las redes sociales. ¿Qué harías por tus mascotas? Para Hailey Morinico, una adolescente de 17 años enfrentarse a un oso fue necesario para salvar a sus mascotas. Un video de vigilancia captó su ‘heroica’ batalla contra el oso al sur de California y las imágenes ya han dado la vuelta al mundo. Adolescente enfrenta a un oso para salvar a sus mascotas Las imágenes muestran como un oso trepa por la barda del hogar de Hailey Morinico al sur de California, señala The Associated Press. De inmediato, las mascotas de la adolescente salen a ladrarle al animal que iba a acompañado de por lo menos otros dos osos más pequeños. El video publicado en redes sociales, muestra a la adolescente de 17 años empujando al oso al lado contrario de la barda en un intento por salvar a sus mascotas. La histeria y los gritos se apoderan de la impresionante escena al sur de California.

Video muestra como una adolescente enfrenta a un oso en California El primero en ‘enfrentarse’ al oso, fue un perro negro de gran tamaño, y le siguen dos cachorros. Uno de ellos logra huir cuando Hailey Morinico empuja al oso, mientras que el otro es cargado por su dueña y corre hacia la casa para resguardarse. La adolescente de 17 años, Hailey Morinico, sufrió un leve rasguño tras enfrentarse al oso en su patio pero se encuentra bien de acuerdo con The Associated Press que citó al medio local ABC 7. La casa de Hailey Morinico esta ubicada al pie del Bosque Nacional Ángeles.

“Pudo ser fatal” Tras el enfrentamiento de la adolescente, el oso desaparece de la escena. Las opiniones en redes sociales se han divido, y es que, algunos consideran divertido el acto de Morinico, mientras que otros se asustaron e incluso se molestaron la ver el video. “No causa nada de risa, porque pudo ser fatal”, “Que loca, si el oso le tira con esas garras que son una navajas, pobre de ella”, “Wow, increíble su amor por sus cachorros. Sin pensarlo dos veces, gracias a Dios salió ilesa”, “Que valiente”, fueron algunos de los comentarios.

¿Los perros tuvieron la culpa? Algunos incluso, arremetieron contra la adolescente de 17 que enfrenta al oso en el video: “No entiendo, ¿ella salvó al perro del oso? ¿No es mejor decir que la osa salvó a sus crías de una manada de perros? Que fue lo que pasó.”, “nadie en su sano juicio se le avienta así a un oso”. Otros incluso culparon a las mascotas: “Los perros atacaron primero y la mamá oso defendió a sus crías”, “La mamá osa solo se defendió, aunque los perros pues también cuidan su territorio, dura decisión”, “Debió dejárselo a la sabia naturaleza”.

Hombre es atacado por un oso cuando trabajaba Los enfrentamientos como este, pudieran parecer poco comunes, sin embargo, el pasado jueves 20 de mayo, Allen Minish estaba solo e inspeccionando tierras para una inmobiliaria en una zona boscosa y remota de Alaska, cuando algo inesperado paso. Ingresando algunos números en su unidad GPS, el hombre levantó el rostro y vio a un gran oso pardo caminando a unos 30 pies de él, indica The Associated Press. “Lo vi y él me vio al mismo tiempo, y es aterrador”, dijo Minish por teléfono.

Cuenta su historia desde el hospital Desde su cama en un hospital de Anchorage, un día después de ser golpeado por el oso en un encuentro fortuito, Allen Minish contó su impresionante encuentro. Tras el ataque Minish quedó con la mandíbula aplastada, una herida punzante en el cuero cabelludo. Misma herida, que fue tan profunda que el médico dijo que podía ver el hueso, laceraciones y muchas puntadas después de una cirugía de 4 horas y media, apunta AP. También trae un parche encima del ojo derecho y dice que a los médicos les preocupa.

Asegura que el oso era más grande de lo normal Todo eso sucedió durante un encuentro que él calcula duró menos de 10 segundos después de que Minish sorprendió al oso el martes por la mañana junto a la autopista Richardson, cerca de la pequeña comunidad de Gulkana, a unos 306 kilómetros al noreste de Anchorage. Minish dice que era más grande que los osos negros de 136 kilogramos (300 libras) que ha visto antes. En cuestión de segundos, el animal llegó hasta él. El hombre intentó evadirlo detrás de pequeños abetos. Pero eso no detuvo al oso, que los atravesó.

“Agarré su quijada para alejarlo” Conforme se aproximaba, Minish levantó la parte puntiaguda de su poste de topografía y la sostuvo hacia el oso para tratar de que no se acercara más, relata The Associated Press. El oso simplemente la aventó hacia un lado y la fuerza del golpe tumbó a Minish. “Cuando se me subió encima, agarré su quijada para alejarlo”, señaló, y dijo que así se perforó la mano. “Pero me aventó hacia un lado, agarró una cuarta parte de mi rostro”, declaró el lastimado hombre que fue atacado por un oso en Alaska.

“Me fracturó los huesos” “Dio una pequeña mordida y luego dio una segunda mordida, y esa segunda mordida es la que me fracturó los huesos… y básicamente aplastó mi mejilla derecha”, agregó. Y luego, el oso simplemente se alejó, según The Associated Press. Entonces Minish llamó al teléfono de emergencias 911 con su celular. Los socorristas llegaron 59 minutos después y lo trasladaron en helicóptero al Centro Médico Providence Alaska en Anchorage. Se reporta que su estado de salud general es bueno.