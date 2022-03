El presidente Joe Biden prohibió las importaciones de petróleo ruso por la guerra en Ucrania

La medida del presidente estadounidense es en represalia a Rusia por su invasión a Ucrania

“El presidente anunciará medidas para continuar hacer responsable a Rusia de su guerra no provocada e injustificada en Ucrania”, dijo la Casa Blanca

El presidente Joe Biden decidió prohibir las importaciones de petróleo ruso, lo que endureció el costo de la economía de Rusia en represalia por su invasión de Ucrania, según una persona familiarizada con el asunto.

La medida sigue a las súplicas del presidente ucraniano Volodmyr Zelenskyy a los funcionarios estadounidenses y occidentales para que corten las importaciones, lo que había sido una omisión flagrante de las sanciones masivas impuestas a Rusia por la invasión.

¿En qué afecta la prohibición de la importación del petróleo ruso?

Las exportaciones de energía han mantenido una afluencia constante de flujo de efectivo a Rusia a pesar de las severas restricciones en su sector financiero. Biden estaba listo para anunciar la medida tan pronto como el martes, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato para discutir el asunto antes de un anuncio.

La Casa Blanca dijo que Biden hablaría el martes por la mañana para anunciar “acciones para continuar responsabilizando a Rusia por su guerra no provocada e injustificada contra Ucrania”, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.