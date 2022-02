La guerra podría traer consecuencias graves en el precio de algunos productos

Dicen que pasa con el petróleo

También dicen que pasaría con la gasolina Informan que pasa con el petróleo y la gasolina tras inicio de guerra en Ucrania. La preocupación mundial se dispara mientras que fuerzas militares rusas avanzan por orden del Vladimir Putin hacia el interior de Ucrania, en una clara antesala que podría desatar un conflicto bélico entre más países. Descubre aquí en MundoHispánico, cómo está afectando la guerra entre Ucrania y Rusia el precio del petróleo y los precios de sus derivado cómo la gasolina y la turbosina y que implicaciones tiene para los hispanos. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparaba un 7.5 % este jueves en la apertura. Tras el inicio de la guerra en Ucrania, así se vende el petróleo El barril ya superaba los 99 dólares tras comenzar la ofensiva de Rusia contra Ucrania la pasada noche, de acuerdo con Efe. A las 9.05 hora local (14.05 GMT) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en marzo sumaban 6.95 dólares respecto al cierre anterior, situándose en 99,05. El petróleo de referencia estadounidense, igual que el europeo, se ha encarecido en reacción al ataque ordenado por el presidente ruso Vladimir Putin sobre Ucrania, por sus implicaciones para el mercado energético. El Texas llevaba varios días en ascenso ante la escalada del conflicto.

Dicen por qué la guerra podría afectar los precios Lo anterior, teniendo en cuenta que Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo después de Arabia Saudí, además del mayor productor de gas natural, apunta AP. Las potencias occidentales anunciaron una serie de sanciones potencialmente dañinas contra la economía rusa, que se fundamenta sobre todo en la venta de materias primas, y se espera que hoy agreguen nuevas medidas. El precio del WTI, que se sitúa en niveles no vistos desde 2014 y se ha revalorizado más del 30 % desde que empezó el año, presionado en buena parte por la creciente demanda de combustibles y la ajustada oferta. La preocupación por interrupciones de suministro derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania ha afectado también a los futuros del gas natural, que subía hoy un 6 %, o de la gasolina, que lo hacía en un 5,3 %.

Dicen qué pasará con los mercados Los analistas señalan que, debido a la incertidumbre, los mercados de materia primas y las bolsas permanecerán dominados por la volatilidad, apunta Efe. Mientras tanto, ante el ataque ruso a Ucrania, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya tienen un plan por si aumenta el gas de importación y el precio del crudo. En la mañanera, se cuestionó a López Obrador sobre el impacto económico por el conflicto Rusia-Ucrania y el Mandatario afirmó que en su plan está contemplado echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y “otras medidas”, de acuerdo con Agencia Reforma.

AMLO rompe el silencio sobre lo que ocurre en Ucrania "Bueno, en términos de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, si no hay invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un País que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en nuestra Constitución", dijo el mandatario. "En el artículo 89, es un principio de política exterior, la solución pacífica de las controversias y esa es la postura internacional de México, es lo que ha dado a conocer la SRE y va a seguir siendo esa la postura, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias", indicó.

"Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados", asegura AMLO "Acerca de los efectos que puede generar, que de hecho ya están produciéndose, estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica, eso informarle a la gente, que ya tenemos ese plan para actuar". "Por ejemplo, producir más energía eléctrica con agua, vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas que estamos ya tomando, estamos preparados para eso con el propósito de que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio", apuntó de acuerdo con Agencia Reforma.

AMLO dice que en México no aumentarían los precios de la gasolina Dijo que buscarán que el aumento en el precio del petróleo no se traslade a los consumidores. "En el caso de las gasolinas igual, hay un subsidio, para decirlo con claridad, de modo que aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumenta el precio del petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas, está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación, entonces estamos preparados con ese propósito y vamos a estar pendientes", indicó. De momento, afirmó, no ha habido devaluación del peso. "Afortunadamente, desde ayer que empezó a expresarse esta situación de intranquilidad, de nerviosismo en los mercados, por la situación en Ucrania, nos agarró con una apreciación del peso, o sea, hasta ayer teníamos una situación muy favorable en cuanto a nuestra moneda, un peso fuerte, lo que significa que en el tiempo que llevamos no ha habido devaluación", dijo.

El presidente de México dice su posición sobre la guerra ¿México entraría? Reiteró que México no está a favor de la guerra y que espera que haya diálogo para resolver las diferencias. "Que es un hecho histórico, entonces, ahora puede estar subiendo por esta situación pero tenemos margen y esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania". "Que haya diálogo y se resuelva esto, además no queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica, esa es nuestra postura", pidió el mexicano.